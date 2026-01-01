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مصرع شخص خلال مطاردة شرطية قرب القدس

الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص خلال مطاردة شرطية قرب القدس



القدس المحتلة / سما /

لقي شخص مصرعه فجر الأربعاء، إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية قرب القدس، تخللها إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها، بعدما اشتبهت الشرطة بأنه يقود سيارة مسروقة ويحاول الفرار.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها رصدوا خلال ساعات الليل مركبة يُشتبه بأنها سُرقت من حي قطمون في القدس، وحاولوا إيقافها، إلا أن سائقها واصل الفرار، وقاد بشكل خطر وعكس اتجاه حركة السير، ما شكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وأضافت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار على عجلات المركبة لإجبار السائق على التوقف، لكنه واصل القيادة، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويتسبب بحادث ذاتي عند تقاطع الطور في القدس الشرقية، حيث اصطدمت المركبة بعمود وسيارة خاصة.

وأصيب في الحادث أيضا شخص وأحد أفراد الشرطة بجروح طفيفة، فيما نقل السائق إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته متأثرا بإصاباته.

 

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