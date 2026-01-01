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كأس الملك

خبر : الاتحاد يتأهل برباعية نظيفة ضد النجمة.. عوار: الفوز يتطلب جهدًا

الأربعاء 26 أغسطس 2026 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد يتأهل برباعية نظيفة ضد النجمة.. عوار: الفوز يتطلب جهدًا



وكالات /سما/

تأهل فريق الاتحاد إلى دور الثمانية من كأس الملك بعد تحقيقه انتصارًا مريحًا على ضيفه النجمة بنتيجة 3-0 في مباراة أمس.

أكد حسام عوار، لاعب الاتحاد، عقب المباراة أن فريقه حقق الهدف المطلوب برغم الصعوبات التي واجهها خلال اللقاء، وقال: "كانت مباراة كان علينا الفوز بها، والحمد لله نجحنا في تحقيق الانتصار والتأهل. لم تكن المباراة سهلة، ففي بعض الأحيان تعتقد أن الأمور ستكون سهلة، لكن الفوز ليس سهلًا أبدًا، وواجهنا بعض الصعوبات. الأهم أننا فزنا وأنهينا المهمة".

وتطرق عوار إلى الفترة الحالية من الانتقالات قبل إغلاق السوق، مؤكدًا عدم وضوح الوضع النهائي للفريق حتى الآن، وأضاف: "ما زلنا ننتظر نهاية فترة الانتقالات، لأن الأمور تكون غير واضحة خلالها. بعد إغلاق السوق سنرى أين نقف وما الذي نريد القيام به".

طالب عوار الفريق بتحديد أهداف طموحة للموسم الجديد، قائلًا: "عندما تستعد للموسم، فأنت دائمًا تريد المنافسة على المركز الأول والفوز بالألقاب، وهذا ما يجب علينا القيام به، وهذا ما يستحقه الجمهور. إن شاء الله نتمكن من تحقيق أهدافنا".

أشار لاعب الاتحاد إلى التحديات الناجمة عن الظروف المناخية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال: "علينا أولًا أن نحصل على بعض الراحة، لأن اللعب في هذه الظروف ليس سهلًا، خصوصًا مع الطقس الذي يجعلنا نشعر بالتعب بسرعة".

أكد عوار في ختام تصريحاته أن الهدف الأساسي للفريق هو السعي للفوز في كل مواجهة، وأضاف: "الآن سنرتاح ثم نركز على المباراة المقبلة. هدفنا يبقى دائمًا واحدًا: ندخل كل مباراة من أجل الفوز، لأننا نادٍ كبير، وسنستعد للمواجهة ونحدد الطريقة التي سنلعب بها، ونعمل على التحضير لها بأفضل شكل ممكن".

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