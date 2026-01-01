عوفر وينتر يطلق حزبه الجديد ويتوعد الفلسطينين بالقتل والتهجير

القدس المحتلة / سما/

قبل أسبوعين من إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة، أطلق العميد السابق في جيش الاحتلال عوفر وينتر رسمياً اليوم (الثلاثاء) الحزب الذي سيخوض الانتخابات المقبلة من خلاله، بعد أن كان على اتصال لبعض الوقت مع عدد من الأحزاب التي ستنضم إلى حزبه.

وقال وينتر في حفل إطلاق حزبه، الذي يحمل اسم "أماخ يسرائيل": "سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة يمينية واسعة النطاق قدر الإمكان، تضم أكبر عدد ممكن من الشركاء الصهاينة. نحن على دراية تامة بأصولنا ومستقبلنا". وأضاف: "الحل في غزة واحد: الهجرة. أي عدو يشن حربًا ضدنا سيدفع ثمنًا باهظًا من الأراضي".

ومن بين المنضمين للحزب الذي يحمل اسم " شعبك اسرائيل "إلى حزبه الجديد دافيدي بن تسيون، نائب رئيس مجلس المستوطنات ، والناشط يوسف حداد، والصحفي ناتالي شيم طوف، رئيس المعارضة في نقابة المحامين، والمحامي إران بن آري، وأرملة الحاخام بار آري أريك كراونيك، وسيغال كراونيك، وأفيف عزرا، رئيس حركة جيل النصر الاحتياطية.

وانتقد وينتر المفهوم الأمني الذي سبق هجمات 7 أكتوبر، وشدد على ضرورة وجود وجوه جديدة في النظام السياسي، قائلاً: "الانتخابات المقبلة بمثابة استفتاء.

قال وينتر: "الانتخابات المقبلة بمثابة استفتاء"، عارضًا سلسلة من الأسئلة التي قال إنها تواجه الرأي العام.

وتحدث عن كيفية عمل ما أسماه جيش المستقبل، "المبادرة، والمراوغة، والحسم" في مواجهة "الاحتواء"، فضلًا عن ضرورة معالجة تحديات مثل دمج الحريديم في الجيش الإسرائيلي، وربط العرب المهتمين بمصلحة الدولة، وتغيير النظام القانوني، ومكافحة الجريمة.

وأضاف وينتر أن هذا بمثابة استفتاء على الموقف من معاداة السامية في العالم، وعلى ما إذا كانت إسرائيل ستكون "وطنًا لجميع يهود العالم".

ووفقًا له، يُطلب من الجمهور أيضًا أن يقرر ما إذا كان يريد "نفس التشكيلة السياسية، بالضبط! نفس التشكيلة التي كانت في الكنيست في 7 أكتوبر"، أو ما إذا كان الوقت قد حان لظهور وجوه جديدة.

أعلن وينتر: "سياسة أقل - قيادة أكثر". ووفقًا له، يهدف الحزب إلى إدخال أشخاص إلى النظام السياسي "لم يشاركوا في إخفاقات 7 أكتوبر، لكنهم ناضلوا ودفعوا ثمنًا باهظًا، وهم على استعداد لدخول الساحة السياسية، من أجل الإصلاح وإعادة البناء"

تتابع المؤسسة السياسية خطوة وينتر باهتمام، بعد أن رفض حتى الآن عروض التحالفات والروابط المبكرة مع أحزاب اليمين القائمة. وبدلاً من ذلك، وكما ذكرنا، أعلن هذا المساء عن تأسيس حزب مستقل، بهدف تقديم بديل جديد واستمالة ناخبي اليمين. وكذلك يشكل الحزب الجديد تهديدا لحزب سموتريتش ويؤثر بشكل كبير على قاعدته الانتخابية وقد لا يبلغ نسبة الحسم.