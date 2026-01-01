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اسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز غزة ردا على مقاطعة منتجات المستوطنات

الثلاثاء 25 أغسطس 2026 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تطرد ممثلي هولندا من مركز غزة ردا على مقاطعة منتجات المستوطنات



القدس المحتلة / سما/

قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء طرد الممثلين الهولنديين فورا من مركز الدعم الدولي لغزة في كريات جات، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان آخرها سنّ قانون يحظر التجارة مع المنتجات الإسرائيلية من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل

وجاء طرد الممثلين عقب سلسلة مما سميت بالإجراءات المناهضة لإسرائيل التي اتخذتها الحكومة الهولندية كان آخرها سنّ قانون يحظر التجارة مع بضاعة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والذي سيدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وأكد ساعر قائلاً: "رسالتنا واضحة: من يتخذ موقفاً ضد إسرائيل لن يجد له موطئ قدم في المنطقة. ولن تسمح إسرائيل بأي خطوات ضدها دون رد.

وانضمت هولندا إلى عدد من الدول التي عارضت البناء الاستيطاني في منطقة E1. وشملت هذه الدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والنرويج، التي أصدرت بيانًا مشتركًا تدين فيه قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في مجمع E1، الواقع بين القدس ومعاليه أدوميم. ودعت الدول إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة ووقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات بناء لمشروع مستوطنة E1 غير مقبول". وأشارت الدول السبع إلى أن المجتمع الدولي يعارض البناء في المنطقة منذ سنوات، وقد أعرب عن قلقه البالغ لإسرائيل، علنًا وفي محادثات مغلقة.

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