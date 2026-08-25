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ثلاثة شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

الثلاثاء 25 أغسطس 2026 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة



غزة / سما/

استشهد ثلاثة مواطنين واصيب عشرة علي الاقل اثر قصف اسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ما يرفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى سبعة.
وارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي محيط مدرسة أبوحسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال شهود عيان ان جيش الاحتلال كرر القصف عدة مرات ما رفع عدد الشهداء والجرحى.
ونقلت سيارات الإسعاف عدد كبير من الجرحى الذين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
وفي وقت سابق استشهد المواطن أمير أحمد الكدش ٢٣ عام واصيب اربعة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم طبريا بمواصي خان يونس.
و أعلن مشفى ناصر استشهاد المواطن رزق أبو شحمة متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس أمس في غارة استشهد فيها مواطن ثاني.
كما استشهد المواطن جمال سليمان مرجان متاثرا بجراح اصيب بها في غارة إسرائيلية على حي الأمل غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد المواطن عبد المجيد أحمد حجاب، من سكان مخيم البريج، متأثرًا بجراحه إثر استهدافه قبل أيام على دراجة نارية في شارع صلاح الدين، عند مدخل شارع شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

كما اصيبت فتاة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شرق دير البلح.

ودوى انفجار عنيف شرق دير البلح ناجم عن أعمال تفجير أحراها جيش الاحتلال.

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