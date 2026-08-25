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كاتس يزور جنوب سوريا ويوجه رسالة للرئيس السوري :عندما تستيقظ صباحاً من نومك انظر هنا ..

الثلاثاء 25 أغسطس 2026 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يزور جنوب سوريا ويوجه رسالة للرئيس السوري :عندما تستيقظ صباحاً من نومك انظر هنا ..



القدس المحتلة/سما/

زار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الموقع أو من المنطقة الأمنية المحيطة به، طالما استمر وجود تهديدات لأمن إسرائيل.

وخلال الزيارة، تطرق كاتس إلى المساعي التركية لتعزيز حضورها في سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تصدت لهذه المحاولات، ومشدداً على أن بلاده ستواصل التحرك لحماية مصالحها الأمنية في المنطقة.

واضاف: "لن نغادر جبل الشيخ والمنطقة الأمنية ما دامت هناك تهديدات جهادية لدولة إسرائيل.. الرسالة إلى الرئيس السوري واضحة: عندما تستيقظ صباحًا في قصر دمشق وتنظر إلى جبل الشيخ وترى قوات الجيش الإسرائيلي، فاعلم أننا هنا لحماية مستوطناتنا وحدودنا".

قال كاتز: "نحن هنا على قمة جبل الشيخ، حيث كانت تقع نقطة المراقبة السورية. اليوم، تتواجد قوات الجيش الإسرائيلي هنا وفي جميع أنحاء جبل الشيخ وهضبة الجولان والمنطقة الأمنية". وأضاف أن القوات من هناك تُشرف على دمشق، التي تبعد حوالي 35 كيلومتراً، بالإضافة إلى وادي لبنان ومعاقل حزب الله.

وكشف لاحقاً أن إسرائيل تحركت ضد محاولة تركيا إقامة وجود لها في سوريا بطريقة قال إنها كان من الممكن أن تضر بمصالح إسرائيل الأمنية.

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