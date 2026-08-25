تصعيد اسرائيلي دموي في غزة : 4 شهداء وعدد من الجرحى منذ صباح اليوم

غزة / سما/

استشهد اربعة مواطنين اليوم الثلاثاء بينهم ثلاثة متأثرين بجراحهم .

واستشهد المواطن أمير أحمد الكدش ٢٣ عاما واصيب اربعة جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم طبريا بمواصي خان يونس.

وفي وقت سابق أعلن مشفى ناصر استشهاد المواطن رزق أبو شحمة متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي غربي مدينة خان يونس أمس في غارة استشهد فيها مواطن ثاني.

كما استشهد المواطن جمال سليمان مرجان متاثرا بجراح اصيب بها في غارة إسرائيلية على حي الأمل غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد المواطن عبد المجيد أحمد حجاب، من سكان مخيم البريج، متأثرًا بجراحه إثر استهدافه قبل أيام على دراجة نارية في شارع صلاح الدين، عند مدخل شارع شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

كما اصيبت فتاة بجروح خطيرة برصاص الاحتلال شرق دير البلح.

ودوى انفجار عنيف شرق دير البلح ناجم عن أعمال تفجير أحراها جيش الاحتلال.