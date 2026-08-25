الصحة : ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,431

غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,431 شهيدًا و174,437 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء و36 مصابًا، بينهم 6 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بإصاباتهما، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 1,296 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,296، إلى جانب انتشال 814 جثمانًا.

وأكدت مصادر طبية أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل الصعوبات التي تواجهها طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم وانتشالهم.