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في أول رد فعل دولي ..الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار تعاونها مع إيران

الثلاثاء 25 أغسطس 2026 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
في أول رد فعل دولي ..الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتؤكد استمرار تعاونها مع إيران



سما / وكالات /

 أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تعاون بكين مع طهران مستمر وفق القانون الدولي، وذلك رداً على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران وكل الجهات التي تتعامل معها.

وشددت الصين على أن علاقاتها مع إيران، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، تتم بصورة قانونية، في رسالة واضحة إلى واشنطن بأن الضغوط والعقوبات الأمريكية لن تدفع بكين إلى قطع علاقاتها مع طهران.

وتأتي التصريحات الصينية في وقت تصعّد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران، وسط تهديدات بفرض عقوبات إضافية على الدول والشركات التي تساعد الاقتصاد الإيراني.

ويرى مراقبون أن الموقف الصيني قد يفتح جبهة جديدة في مواجهة سياسة واشنطن تجاه طهران، خصوصاً إذا استمرت بكين في توسيع تعاونها مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

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