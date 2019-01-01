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نابلس :عضو كنيست إسرائيلي يدمر نصبًا تذكاريًا في قرية فلسطينية تحت حماية الجيش

الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس :عضو كنيست إسرائيلي يدمر نصبًا تذكاريًا في قرية فلسطينية تحت حماية الجيش



القدس المحتلة / سما/

حطّم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت نصبًا تذكاريًا في قرية مادما جنوب نابلس، خلال وجوده في القرية برفقة أشخاص آخرين، وتحت حماية قوات من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، وفق ما أوردته ynet.

وقال سوكوت إنه طالب الجيش قبل أيام بإزالة ما وصفها بـ«النصب التي تخلّد منفذي هجمات» في قريتي مادما وبورين، لكنه قرر الوصول بنفسه وتحطيمها بعدما بقيت في مكانها.

وقال النائب الإسرائيلي إن إسرائيل، حسب تعبيره، لا يمكن أن تسمح بتخليد من «ألحقوا الأذى باليهود والجنود» وتحويلهم إلى شخصيات يُحتذى بها أمام الأجيال المقبلة.

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