"بن غفير يفتح جبهة جديدة.. قوات إسرائيلية تقتحم مجمع الأونروا تمهيدًا لهدمه"

القدس المحتلة/سما/

باشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، تنفيذ عملية لإخلاء وهدم مجمع معهد قلنديا للتدريب المهني والذي يتبع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بلدة كفر عقب شمال القدس.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن القوات بدأت إجراءات إخلاء مقر الأونروا في المنطقة، معتبراً أن الوكالة "لا مكان لها في القدس وإسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف بن غفير أن الشرطة تعمل على تنفيذ أوامر الإخلاء وإخراج الوكالة من الموقع، مكرراً اتهامات إسرائيلية للأونروا تتعلق بعلاقات مزعومة مع حركة حماس والمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الأونروا، التي تواجه خلال السنوات الأخيرة سلسلة من القيود والإجراءات الإسرائيلية المتزايدة التي تستهدف أنشطتها وعملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.