الهدنة المنهارة.. غارات وقصف وإطلاق نار يحصد مزيداً من الشهداء والجرحى في غزة

غزة /سما/

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ321 على التوالي، في وقت شهدت فيه مناطق متفرقة من القطاع غارات وقصفا وإطلاق نار أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في المنازل والبنية التحتية.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة من الهجمات التي استهدفت مناطق مختلفة من القطاع. ففي مخيم البريج وسط غزة، استشهد الطفل حسن يزن القطراوي (4 أعوام)، فيما أصيبت امرأة وثلاث من بناتها جراء قصف استهدف منزلا سكنيا.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد المواطن تحسين أبو أمونة وأصيب خمسة آخرون إثر قصف استهدف تجمعا للمواطنين قرب مسجد الألباني، كما استشهدت طفلة وأصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية. وأعلن مستشفى ناصر لاحقا استشهاد الطفلة آمال نشأت أبو خاطر متأثرة بجراحها.

وشيّع الفلسطينيون في خان يونس جثمان القيادي في كتائب القسام حازم موسى، الذي توفي متأثرا بإصابته في قصف استهدف خيمته غرب المدينة، وأسفر كذلك عن إصابة ستة آخرين. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد حمادة أبو دقة متأثرا بجروح أُصيب بها في قصف سابق على منطقة المواصي.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد إبراهيم أبو أسد متأثرا بجراح أصيب بها إثر استهداف خيمة للنازحين، ليلحق بشقيقه محمد الذي شُيّع في وقت سابق من اليوم نفسه.

كما توفي الأكاديمي محمود أبو شر متأثرا بإصابته الخطيرة جراء قصف استهدف مقهى في ميناء غزة الأسبوع الماضي، وهي الغارة التي أوقعت أربعة شهداء ونحو عشرين مصابا.

على صعيد الدمار، استهدفت طائرات الاحتلال ساحة مسجد أبو سليم وسط دير البلح، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المسجد ومحيطه، كما تعرض مربع سكني كامل غرب المدينة لدمار واسع بعد قصف منزل يعود لعائلة فياض، وامتدت الأضرار إلى خيام النازحين القريبة.

وفي مدينة غزة، دمرت غارة إسرائيلية محطة مياه ومصلى في حي الشيخ رضوان، فيما استهدف قصف آخر منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة، مخلفا أضرارا في عدد من المنازل المجاورة.

ميدانيا، أصيب فلسطيني جراء إطلاق نار كثيف من دبابات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين شرق مدينة حمد شمال غربي خان يونس، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مخيم البريج ومحيط جسر وادي غزة، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية نيرانها باتجاه ساحل خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين و32 إصابة جديدة، فيما بلغ إجمالي ضحايا خروقات وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر نحو 1288 شهيدا و4290 مصابا، إضافة إلى انتشال 813 شهيدا من مناطق مختلفة.

ووفقا للإحصاءات المعلنة، ارتفع عدد ضحايا الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,422 شهيدا و174,401 مصابا.