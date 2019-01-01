تصعيد متواصل بالضفة الغربية.. اقتحامات إسرائيلية واعتداءات للمستوطنين توقع إصابات

رام الله/سما/

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فجر وصباح الثلاثاء، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات لعشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، إلى جانب احتجاز السكان لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية واعتقال العشرات، فيما نصبت القوات حواجز عسكرية واندلعت مواجهات في عدد من المناطق، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون.

وفي جنوب الخليل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برضوض وحالات اختناق خلال هجوم شنه مستوطنون مسلحون على مساكن المواطنين في خربة غوين ببلدة السموع.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين هاجموا مساكن عائلتي الحوامدة والدغامين بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل، فيما قدمت طواقم الهلال الأحمر الإسعافات للمصابين ميدانيا.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلقموس شرق المدينة، وشنّت فيها حملة مداهمات واعتقالات، كما اقتحمت قرية برطعة جنوب غرب جنين وبلدة السيلة الحارثية غرب المحافظة. واعتقلت القوات الشاب نور السويطي أثناء مروره على طريق الجامعة العربية الأميركية جنوب جنين.

وفي مدينة جنين، نشرت قوات الاحتلال مشاهد للحظة اعتقال همام خازم، نجل الشهيد فتحي خازم، عقب مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في شمال الضفة.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت القوات بلدات دير دبوان وكفر مالك وقرية دير جرير، وداهمت عددا من المنازل في كفر مالك، بينما أغلقت محالا تجارية خلال اقتحام دير دبوان واعتقلت شابا.

وفي منطقة سنجل شمال رام الله، حاصر مستوطنون مركبة فلسطينية في السهل الشرقي للبلدة، وأغلقوا الطريق وهاجموا مركبات فلسطينية أثناء مرورها.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المحافظة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز، كما نصبت حاجزا عسكريا في منطقة شارع الملك فيصل بمدينة الخليل.

وفي بلدة السموع جنوب الخليل، أصيب ثلاثة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على المنطقة، فيما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل خلال اقتحام بلدة تفوح. كما أدخلت القوات منازل متنقلة إضافية إلى بؤرة استيطانية جديدة أقيمت على قمة جبل طاروسا غرب مدينة دورا.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من جهة حاجز بيت فوريك، ونصبت حاجزا عسكريا في بلدة بيتا جنوب المدينة، حيث احتجزت مركبات فلسطينية، كما اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، اقتحمت القوات منطقة السوق وسط المدينة وحي النقار، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المركبات قرب نفق بلدة حبلة جنوب المدينة. كما اعتقلت الشاب محمد شاهر نوفل بعد مداهمة منزله في حي النقار.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية قفين شمال المحافظة وواصلت مداهمة المنازل، كما داهمت منزلا خلال اقتحام بلدة عتيل شمال طولكرم.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد متواصل لقوات الاحتلال والمستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، يترافق مع تكثيف الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.