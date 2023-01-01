الملكة رانيا تهنئ الأميرة إيمان بقدوم توأمتيها تاليا ورانيا

وكالات /سما/

عمّان/سما- أعلن الديوان الملكي الهاشمي الجمعة أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس قد رزقا بتوأمتين، لتصبح هذه الولادة حدثًا جديدًا يضيف فرحة على الأسرة الملكية الأردنية.

وهنأت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابنتها بالمناسبة عبر منشور على إنستغرام السبت، قالت فيه: "الحمد لله الذي وهب فأحسن العطاء، أكرمنا الرحمن بأجمل هباته، بقدوم توأمتينا الغاليتين، تاليا ورانيا".

وأضافت الملكة: "نسأل الله أن يبارك فيهما، ويحفظهما، وأن يملأ حياتهما نورًا وبركة وسعادة".

وبارك الديوان الملكي الهاشمي في بيانه الرسمي للأميرة وزوجها بالمولودتين، كما هنأ العاهل الأردني والملكة رانيا بحفيدتيهما الجديدتين، داعيًا الله أن يحفظهما ويرعاهما في كنف والديهما والأسرة الهاشمية.

وشاركت هذه الفرحة وسائل إعلام أميرية أخرى، حيث نشر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، تعليقًا على إنستغرام مباركًا لشقيقته الأميرة إيمان وصهره، قائلًا: "الحمدلله على عظيم النعمة وتمام الفضل".

وتأتي هذه الولادة بعد نحو عام ونصف من استقبال الأميرة إيمان وزوجها طفلتهما الأولى أمينة في 16 فبراير 2025.

وكانت الملكة رانيا قد أعلنت حمل ابنتها في يوليو الماضي عبر صورة عائلية نشرتها على إنستغرام، علقت فيها: "فرحة جديدة بالطريق... مبارك لإيمان وجميل وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة".

وتزوجت الأميرة إيمان من جميل ألكسندر ترميوتس في مارس 2023، وانضمت إليهما ابنتهما الأولى أمينة بعد عامين من الزواج.

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