النفط يستقر والذهب يهبط من أعلى مستوى في 3 أشهر

وكالات /سما/

انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، ​أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.4 بالمئة ‌إلى 85.38 دولار للبرميل.

وتراجع الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكثر من ​ثلاثة أشهر، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات ‌التضخم الأمريكية المرتقبة وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4640.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​عند 4696 دولارا.