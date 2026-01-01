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شهيد وجرحى وإحراق منازل في هجوم للمستوطنين على سعير شمال الخليل

الجمعة 21 أغسطس 2026 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وجرحى وإحراق منازل في هجوم للمستوطنين على سعير شمال الخليل



الخليل/سما/

استشهد فتى وأصيب عدد آخر بجروح إثر هجوم للمستوطنين على بلدة سعير شرق الخليل احرقوا المنازل وخربوا الممتلكات .

وبحسب مصادر طبية فقد استشهد الفتى كريم سند رجاء الشلالدة 17 عاماً، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام لمدينة سعير شرق الخليل.

واقتحم المستوطنون منطقة حمروش في واد سعير، واعتدوا على المواطنين، وأحرقوا منزلا في اطار سياسة الإرهاب التي يمارسونها في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين بدعم وتوجيه من قبل المخابرات الإسرائيلية ووزراء حكومة نتنياهو.

وتم نقل جثمان الشهيد الى مستشفى الخليل الحكومي.

وتشهد بلدة سعير وخاصة منطقة حمروش اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، بهدف تهجير الأهالي والسيطرة على الأراضي.

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