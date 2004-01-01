هايدن بانتير نجمة مسلسلي "هيروز" و"ناشفيل" تُتَوفّى عن 36 عاماً

وكالات /سما/

أعلنت عائلة الممثلة الأمريكية هايدن بانتير عن وفاتها، وهي في السادسة والثلاثين من عمرها، يوم الأحد الموافق 16 من أغسطس/آب الجاري، قبل احتفالها بعيد ميلادها بفترة وجيزة. صدر البيان من والدها سكيب بانتير، الذي أعرب عن الحزن العميق بكلمات تُجسّد تأثر العائلة بالفقدان.

أكد سكيب بانتير في بيانه: "ببالغ الحزن، نعلن عن الوفاة المأساوية لابنتنا الحبيبة هايدن. لقد كانت بمثابة نور مذهل وقوة لا تقهر، حيث جلبت الحب والفرح بلا حدود لكل من عرفوها، وللملايين الذين تابعوها على الشاشة". لم تُعلن تفاصيل دقيقة بشأن أسباب الوفاة حتى الآن، وتركت بانتير وراءها والديها وابنتها كايا التي تبلغ 11 عاماً.

ارتبط اسم بانتير بأدوار فنية متعددة امتدت على مدى ثلاثة عقود. برزت عالمياً عندما تولّت دور البطولة في المسلسل "هيروز" (Heroes) عام 2006 على قناة NBC، حيث جسّدت شخصية مشجعة في مدرسة ثانوية تتمتع بقدرات الشفاء الذاتي. ومن عام 2012 إلى 2018، شاركت البطولة في مسلسل الدراما الموسيقية "ناشفيل" (Nashville) على قناة ABC مع الممثل كوني بريتون، لعبت فيها دور نجمة موسيقى الريف الشابة جولييت بارنز.

شملت مسيرتها الفنية أدوار بارزة في أفلام عديدة منها "I Love You, Beth Cooper"، و"Remember the Titans"، بالإضافة إلى سلسلة أفلام الرعب "Scream" حيث جسّدت دور كيربي ريد في الجزء الرابع عام 2011 وعادت للظهور في الجزء السادس عام 2023. كما اشتركت في أفلام أخرى مثل "The Tiger Rising" عام 2004 و"The Ice Princess" عام 2005، وفي العام الأخير ظهرت في فيلم "Sleep Walker" الذي عُرض في دور السينما في يناير.

لم تقتصر مسيرة بانتير على التمثيل فقط، بل أصدرت أعمالاً موسيقية. وفي وقت سابق من هذا العام 2026، أصدرت مذكراتها بعنوان "This Is Me: A Reckoning" (هذه أنا: محاسبة)، تناولت فيها رحلة حياتها بصراحة. السردت معاناتها خلال طفولتها كممثلة نجمة، وتجاربها مع الإدمان والعنف المنزلي وسوء المعاملة، ورحلة تعافيها اللاحقة.

تحدثت بانتير في مقابلة مع مجلة "People" عام 2022 عن ارتباط قريب بالقصص المرويّة في أعمال ساهمت فيها: "شعرت بصلة وثيقة مع العديد من تلك القصص، مثل إدمان الكحول واكتئاب ما بعد الولادة، فقد كانت قريبة جدا من واقعي وتجاربي الشخصية". كما أشارت إلى معاناتها الصحية، حيث دخلت المستشفى في مرحلة ما بسبب اليرقان، وأخبرها الأطباء حينها أن كبدها "سيتوقف عن العمل".

لدى بانتير ابنة تدعى كايا من شريكها السابق فلاديمير كليتشكو، الملاكم الأوكراني المحترف السابق. في عام 2022، تحدثت خلال برنامج "Red Table Talk" عن التجربة "المؤلمة للغاية" المتعلقة بالتنازل عن حضانة ابنتها لصالح كليتشكو عام 2018. أوضحت أنها كانت تعاني من إساءة تعاطي المخدرات في تلك الفترة، وقالت: "كان ذلك أصعب شيء قمت به على الإطلاق. لكن أفضل شيء بالنسبة لابنتي هو التأكد من أنها بخير، والاعتناء بنفسي والتأكد من أنني أستطيع أن أكون أماً صالحة لها. وهذا أحيانا يعني التخلي".

كما تحدثت بانتير عن فقدان أحد أقرب أشخاص إليها، شقيقها يانسن الذي كان يعمل معلقاً صوتياً شهيراً، والذي توفي عام 2023 عن عمر ناهز 28 عاماً. قالت في مقابلة مع جاي شيتي في وقت سابق من هذا العام: "لم يكن هناك أي شيء في حياتي يشبه فقدان (نصفي الآخر). لقد كنا مقربين للغاية، وبصفتي الأخت الكبرى -التي تتحمل مسؤولية حماية شقيقها والحفاظ على سلامته- فإن العجز عن القيام بذلك أمر يفوق الوصف".

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