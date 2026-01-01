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ضربة سياسية لنتنياهو: آيزنكوت يتصدر والمعارضة تقترب من تشكيل الحكومة

الجمعة 21 أغسطس 2026 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضربة سياسية لنتنياهو: آيزنكوت يتصدر والمعارضة تقترب من تشكيل الحكومة



القدس المحتلة /سما/

يواصل غادي آيزنكوت تعزيز وتوسيع تقدمه على نتنياهو، بينما تقترب كتلة المعارضة من لحظة حاسمة،فقد حصد رئيس حزب يشار 26 مقعدا، بزيادة قدرها 3 مقاعد وفقاً لاستطلاع صحيفة معاريف الإسرائيلية.

يتراجع عدد مقاعد حزب الليكود ويصل إلى 20 مقعداً.

وبعد تعزيز موقف آيزنكوت، واصل تحالف المعارضة صعوده وحصل على 60 مقعدًا، ليصبح على مقربة من الائتلاف الحاكم الذي يضم 61 مقعدًا.

أُجري الاستطلاع قبيل الإعلان عن اندماج حزبي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتعلم (حداش-تعال) والبلد. إلا أن حزب حداش-تعال حصل هذا الأسبوع على ستة مقاعد، وبإضافة مقاعد حزب الموحدة الخمسة، يصبح مجموع المقاعد العربية 11 مقعداً في هذا الاستطلاع.

كما وسّع آيزنكوت الفجوة بينه وبين نتنياهو هذا الأسبوع بشأن مدى ملاءمتهما لمنصب رئيس الوزراء إلى مستوى قياسي بلغ 14%: إذ يحظى رئيس الأركان السابق بتأييد 52% مقابل 38% لنتنياهو.

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