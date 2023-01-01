اليوم الـ317 لوقف إطلاق النار.. شهيد طفل وقصف متواصل وتشييع 50 شهيداً من تحت أنقاض غزة

غزة /سما/

واصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ317 على التوالي، وسط استمرار عمليات القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات جديدة بين الفلسطينيين.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استشهد الطفل أحمد رمزي عقل (15 عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما أصيب عدد آخر من المواطنين في حوادث متفرقة.

وفي مدينة غزة، شيّع الفلسطينيون في مراسم مهيبة رفات 50 شهيداً جرى انتشالها من تحت أنقاض عدد من المنازل المدمرة، بمشاركة فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع منظمات دولية. وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى الشفاء بعد أداء صلاة الجنازة على الشهداء.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن معظم الجثامين تعود لفلسطينيين استشهدوا في أواخر عام 2023، ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم طوال الفترة الماضية بسبب الظروف الميدانية.

ميدانياً، قصفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم مناطق غربي مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار باتجاه المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس. كما استهدفت المدفعية بشكل مكثف المناطق الشرقية من جباليا البلد وحي التفاح شمالي مدينة غزة.

حصيلة الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة وصول 10 شهداء و25 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 1283 شهيداً و4248 مصاباً، إضافة إلى 813 شهيداً تم انتشالهم من تحت الأنقاض.

كما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 73,417 شهيداً و174,360 مصاباً، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.