عائشة وهاب تصنع التاريخ.. أول أمريكية من أصل أفغاني تدخل الكونغرس

وكالات /سما/

حققت عضوة مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا، عائشة وهاب، فوزاً في الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الرابعة عشرة، وذلك بعد استقالة النائب السابق إيريك سوانويل على خلفية اتهامات بالاعتداء والتحرش.

وبهذا الفوز، تدخل وهاب التاريخ كأول أمريكية من أصول أفغانية تنضم إلى الكونغرس الأمريكي. وستتولى تمثيل الدائرة الرابعة عشرة في كاليفورنيا، التي تضم أجزاء من مقاطعة ألاميدا شرق خليج سان فرانسيسكو، حتى نهاية الولاية الحالية في يناير المقبل.

ونجحت السياسية الديمقراطية التقدمية في التفوق على منافستها الديمقراطية ماليسا هيرنانديز، المديرة التنفيذية لهيئة النقل السريع في منطقة الخليج، رغم تصاعد الإنفاق من قبل جماعات خارجية سعت إلى عرقلة حملتها خلال الأسابيع الأخيرة من السباق الانتخابي.

وعلّقت وهاب على نتائج الانتخابات بالقول إن الناخبين في دائرتها "لا يمكن التأثير عليهم بالمال"، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن مصالح سكان المنطقة التي نشأت فيها. وأضافت أن مسيرتها، التي بدأت من الرعاية البديلة وصولاً إلى الكونغرس، تجسد إمكانية تحقيق الحلم الأمريكي.

ويأتي هذا الفوز في وقت تتواصل فيه التحقيقات الجنائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى سوانويل. ووفقاً لمصادر مطلعة، صادرت جهات اتحادية أجهزة إلكترونية تخصه في مطار سان فرانسيسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل تنفيذ عملية تفتيش لمنزله في العاصمة واشنطن.

ولم يصدر أي تعليق فوري من محامي سوانويل بشأن تلك التطورات.

يُذكر أن عائشة وهاب كانت قد حققت إنجازاً مماثلاً عام 2018 عندما أصبحت أول أمريكية من أصل أفغاني تُنتخب لمنصب عام في الولايات المتحدة، بعد فوزها بعضوية مجلس مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا.