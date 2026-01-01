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طقس فلسطين:أجواء حارة وموجة حر متوسطة القوة حتى الثلاثاء

الجمعة 21 أغسطس 2026 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين:أجواء حارة وموجة حر متوسطة القوة حتى الثلاثاء



رام الله/سما/

تشهد فلسطين ، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وسط أجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، ورطوبة مرتفعة في معظم المناطق.

وتكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في باقي المناطق، فيما تسود أجواء شديدة الحرارة في الأغوار. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.
 

السبت: يستمر الطقس حارًا بشكل لافت، مع بقاء البلاد تحت تأثير موجة حر متوسطة القوة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة، فيما تميل الأجواء ليلًا إلى الاعتدال واللطافة، خصوصًا في المناطق الجبلية.

الأحد: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بنحو 3 درجات مئوية. ويستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة خلال ساعات..

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