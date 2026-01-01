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صحيفة عبرية : واشنطن تعتزم منع الرئيس عباس من التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الجمعة 21 أغسطس 2026 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : واشنطن تعتزم منع الرئيس عباس من التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة



القدس المحتلة/سما/

تعتزم الولايات المتحدة منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى مدينة نيويورك في أيلول المقبل، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة أمامها، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر مطلع.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى الصحيفة، يبذل مسؤولون في السلطة الفلسطينية جهودا حثيثة لإقناع الإدارة الأميركية بالتراجع عن قرارها.
 

وأضاف أن الرئيس عباس طلب، وفقا للتقارير، مساعدة تركيا في محاولة إقناع واشنطن بإلغاء القرار والسماح له بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة، العام الماضي، منح الرئيس عباس وأعضاء من وفد السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية.

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