لاعبون يطالبون بتأجيل أولمبياد لوس أنجليس.. ثلاثة أيام فقط بعد ويمبلدون

وكالات /سما/

لوس أنجليس/سما- طالبت عدد من نجوم التنس العالميين بإحداث تعديلات جوهرية على جدول موسم 2028، إثر إعلان منظمي أولمبياد لوس أنجليس عن تحديد منافسات التنس بين 19 و28 يوليو، أي بعد ثلاثة أيام فقط من انتهاء نهائي ويمبلدون الموقوت في 16 يوليو.

وصفت إيلينا ريباكينا الجدول الحالي بأنه «جنوني»، بينما اعتبرت أرينا سابالينكا الفاصل الزمني «سخيفاً»، محذرة من أن هذا التضييق سيفرض ضغوطاً بدنية كبيرة على المشاركين. وأضافت سابالينكا: «الأولمبياد حدث ضخم يأتي مرة كل أربع سنوات، وإعطاء اللاعبين أسبوعاً على الأقل بين البطولتين ضرورة حتمية».

اللاعبون الذين يبلغون الأدوار النهائية في ويمبلدون سيواجهون تحدياً استثنائياً: السفر فوراً إلى الجانب الآخر من العالم، ثم الانتقال المباشر من الملاعب العشبية إلى الصلبة دون فترة تأقلم كافية. قالت ريباكينا: «من الجنوني أن نعرف أن الأولمبياد يأتي بعد يومين فقط، ونأمل أن يتغير الأمر ليصبح أكثر ملاءمة للجميع».

وانضم دانييل ميدفيديف إلى الدعوات للتعديل، معترفاً بأنه لم يكن على علم بضيق الفترة الفاصلة. قال ميدفيديف: «إذا كانت ثلاثة أيام، فاجعلوها ستة على الأقل. حتى ستة أيام ليست مثالية، لكنها أفضل بكثير».

إيغا شفيونتيك أشارت إلى أن المشكلة تعكس أزمة أعمق في جدولة البطولات وتهميش سلامة اللاعبين. قالت شفيونتيك: «الجدول جنوني. تحدثت عن هذا منذ سنوات، وكان الناس يقولون إنني أشتكي كثيراً، لكن الآن أصبح المزيد من اللاعبين يتحدثون عن المشكلة».

هذا الفاصل أقصر بكثير من الفترة الفاصلة في أولمبياد باريس 2024، حيث انطلقت منافسات التنس بعد 13 يوماً من نهاية ويمبلدون. روزنامة التنس عادة ما تزدحم خلال السنوات الأولمبية، إذ تقع الألعاب بين ويمبلدون وموسم الملاعب الصلبة في أميركا الشمالية، لكن نسخة لوس أنجليس تضغط هذا الجدول الملتهب بشكل غير مسبوق.

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