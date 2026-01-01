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تحالف فلسطيني كبير يلوح في الأفق.. توافق بين قوى وطنية لخوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة

الخميس 20 أغسطس 2026 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحالف فلسطيني كبير يلوح في الأفق.. توافق بين قوى وطنية لخوض الانتخابات التشريعية بقائمة موحدة



القاهرة /سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن توافق عدد من القوى والفصائل الفلسطينية على المضي قدمًا نحو تشكيل تحالف وطني مشترك لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل السياسي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب المصادر، فإن المشاورات بين الفصائل شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث جرى التوافق على الخطوط العريضة للبرنامج السياسي وآليات التنسيق بين الأطراف المشاركة في التحالف. وأضافت أن الحوارات لا تزال مستمرة لاستكمال التفاهمات المتعلقة بالقوائم الانتخابية وتوزيع المرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن التحالف المقترح يسعى إلى تقديم رؤية وطنية موحدة تركز على تعزيز الوحدة الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق الوطنية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفيما لم تصدر حتى الآن إعلانات رسمية من جميع الأطراف المعنية، أكدت المصادر أن هناك رغبة مشتركة في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتوحيد الصف الوطني استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوة قد يشكل تحولًا مهمًا في المشهد السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الشراكة الوطنية وتفعيل المؤسسات المنتخبة بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

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