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بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا: المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية ومشروع إي 1 خطير وغير مقبول

الخميس 20 أغسطس 2026 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا: المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية ومشروع إي 1 خطير وغير مقبول



القدس المحتلة/سما/

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يوم الخميس، بياناً مشتركاً عبَّرت فيه عن موقفها الرافض لقرار إسرائيل المضي قدماً في مشروع "E1" الاستيطاني في الضفة الغربية، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عنه فوراً.

وشدَّدت الدول الأربع في بيانها على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية تعتبر غير شرعية. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء مشروع "E1"، محذرة من أنه يعرض مستقبل حل الدولتين للخطر.

واعتبرت الدول الأوروبية أن قرار إسرائيل طرح عطاءات خاصة بهذا المشروع هو أمر "غير مقبول"، مشيرة إلى أن مشاريع من هذا النوع من شأنها أن تضعف مكانة إسرائيل الدولية.

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