باراك: تصعيد نتنياهو ضد تركيا "متهور وغبي" وخروج عن المسار ..

القدس المحتلة/سما/

صرّح رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خرج عن المسار، منتقدا بشدة تصعيد حكومته للتوتر مع تركيا على خلفية التطورات العسكرية في سوريا.

وقال باراك، في تدوينة عبر منصة “إكس”، إنه لا يستطيع الحديث عن جميع التفاصيل، لكنه أكد أن “التصعيد المتعمد الذي يقوده نتنياهو في مواجهة تركيا هو تصرف متهور وغبي”، مضيفًا أنه من الصعب تحديد أي الوصفين ينطبق عليه أكثر.

واعتبر أن التصعيد يحمل بقوة مؤشرات على رغبة سياسية في الوصول إلى موعد الانتخابات وسط سلسلة من التوترات الأمنية التي تثير القلق والخوف لدى الجمهور الإسرائيلي.

وقال باراك: “تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد”، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها أو تأجيل التعامل معها على المدى البعيد، من خلال اتصالات سرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والاستفادة من نفوذها في تركيا وسوريا.

واتهم باراك نتنياهو بأنه “فقد صوابه تمامًا”، معتبرًا أنه في ظل ما وصفه بـ”الفشل المطلق” في تحقيق أهداف الحرب، وما توقعه من “هزيمة سياسية” له بعد نحو شهرين، لم يعد منشغلًا بأمن إسرائيل، وإنما بـ”مناورات للبقاء السياسي يقوم بها مقامر قهري”.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي الانتخابات الأولى منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعها من حروب ومواجهات إقليمية.

وحذر باراك من أن سلوك نتنياهو “المتهور يثير مخاوف عميقة” لدى حلفاء إسرائيل وأصدقائها في المنطقة والعالم، معتبرًا أن خلفاء نتنياهو سيكونون أكثر قدرة على تحمل مسؤولية أمن إسرائيل.

ودعا إلى تأجيل أي “معالجة جذرية” للأوضاع إلى ما بعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن إصلاح الأضرار التي قال إن نتنياهو ألحقها بإسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، على المستويين الأمني والسياسي، سيستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف أنه “لا جدوى من إضافة المزيد والمزيد من الخطوات الحمقاء التي سترتد علينا”.