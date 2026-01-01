إدانة أممية حادة لبن غفير.. وغوتيريش: تصريحات مروعة وفاضحة تتعارض مع القانون الدولي

نيويورك /سما/

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قتل ما بين 30 و40 شخصًا في قطاع غزة كل ليلة، واصفًا هذه التصريحات بأنها مروعة وفاضحة وخطيرة وتجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم غوتيريش يوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشكل قاطع، معتبرًا أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية لحماية المدنيين والقانون الدولي الإنساني.

كان الإرهابي بن غفير أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في برنامج صوتي مع الإسرائيلي روم براسلافسكي، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، منتقدًا ما وصفه بتراجع وتيرة الضربات الإسرائيلية على القطاع.

ودعا الوزير الإرهابي إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة بصورة يومية، قائلًا إن العدد ينبغي أن يصل إلى 30 أو 40 شخصًا كل ليلة، كما عبّر عن تأييده لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية داخل غزة وتشجيع الفلسطينيين على مغادرة القطاع.

وأثارت تصريحات بن غفير إدانات دولية، في ظل استمرار هشاشة الوضع الإنساني في قطاع غزة وتواصل سقوط الضحايا رغم وقف إطلاق النار.