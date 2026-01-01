د. مصطفى: لا دولة في غزة وحدها.. وما يجري في الضفة مرتبط مباشرة بالقطاع

القاهرة /سما/

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومسؤولية الحكومة تجاه سكان القطاع قائمة اليوم، وليست مسؤولية مؤجلة إلى ما بعد الحرب، مشيرا إلى أن حكومة فلسطين عملت بالشراكة مع مصر على حشد المجتمع الدولي، وقامت بالتعاون مع الشركاء الدوليين بتقييم الأضرار والاحتياجات، وأعددت الخطة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، وعملت على تحويلها إلى برامج قطاعية ومشاريع وأولويات قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تطوير آليات التمويل اللازمة.

وأعرب رئيس وزراء فلسطين في حوار مطول لـ"اليوم السابع" المصرية، ينشر لاحقا، عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر بالنسبة إلى فلسطين ليست مجرد وسيط في جهود أزمة راهنة، إنما شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني وقضيته ولها دور محوري بحكم مكانتها وعلاقتها الإقليمية والدولية.

وأوضح أن ما يجري في الضفة الغربية لا يمكن فصله عما يجري في قطاع غزة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره سلسلة من الأحداث المنفصلة.

وما نشهده اليوم هو محاوله إسرائيلية إلى إشعال الضفة الغربية لنقل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة الى الضفة الغربية، مشيرا إلى تواصل التغول الإسرائيلي على حقوق الشعب الفلسطيني، والتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وإرهاب المستوطنين.

ولفت إلى أن مسألة أموال المقاصة ليست مساعدات تقدمها إسرائيل للفلسطينيين؛ إنها إيرادات فلسطينية من الضرائب والجمارك تقوم إسرائيل بتحصيلها بموجب الترتيبات القائمة، ومن ثم يفترض تحويلها إلى الخزينة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الإيرادات والتي تجاوزت حالياً 6 مليار دولار أو اقتطاع أجزاء منها بصورة متكررة يضع ضغوطاً استثنائية على المالية العامة، ويؤثر في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه الموظفين ومقدمي الخدمات والقطاع الخاص، وينعكس بالتالي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ولا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة، مؤكدا أن وحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة هي أساس أي ترتيب مستقبلي.