إيران ترسم ملامح المعركة القادمة: أسلحة أكثر فتكًا واستعدادات تتجاوز كل التوقعات

طهران /وكالات /

صرح المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، أن إيران جهزت أسلحة أكثر فتكًا تحسبًا لتجدد القتال في الشرق الأوسط.

وقال محبي: “إذا اندلعت الحرب مجددًا، فستكون الأسلحة التي نستخدمها مختلفة بالتأكيد، وقد يتجلى هذا الاختلاف في نوعية الرؤوس الحربية، ودقة الإصابة، ومدى الصواريخ، أو أي مؤشر آخر”، وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “دفاع”.

وأضاف محبي، أن “طهران تعمل يوميًا على تحسين قدرات جميع الأسلحة، وإنتاج أسلحة أكثر دقة وتدميرًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية”.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة تحوّل مسارها من العمل العسكري السابق إلى استراتيجية “خنق” إيران اقتصاديًا تدريجيًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إطلاق حملة اقتصادية واسعة ضد إيران، متوعدًا بعزلها اقتصاديًا وفرض تداعيات كبيرة على الدول التي تقدم لها أي دعم مالي أو تجاري.

وكتب ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “لم يمنح أحد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة أكبر مني للتوصل إلى اتفاق. لكن، وللأسف الشديد بالنسبة لهم، فشلوا في اغتنامها. لذلك، أعلن اليوم عن أشد عملية اقتصادية سحقًا تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة! ستكون هذه حربًا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق”.