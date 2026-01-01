لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة لـ 87.2%

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، أنها نجحت في رفع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية الى 87.2% ، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 الف ناخب جديد الى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظات الضفة الغربية أكثر من مليون وستمائة وعشرون ألف ناخبا وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية.

وأكدت اللجنة أن الأرقام المعلنة تخص سجل الناخبين في محافظات الضفة الغربية، ولا تشمل المواطنين في قطاع غزة وحملة الهوية المقدسية، إذ إن حقهم في المشاركة في الانتخابات محفوظ دون الحاجة إلى التسجيل.

وأوضحت اللجنة أن حوالي 410 آلاف مواطن ومواطنة استعلموا عن تسجيلهم الكترونياً خلال فترة التسجيل، ما يعكس اهتماما بالغا من المواطنين للتأكد من تسجيلهم.

وجاء إعلان الأرقام عقب انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين مساء أمس الأربعاء، وفق جدول المدد القانونية المعلن للانتخابات التشريعية 2026.

وستشرع اللجنة ابتداء من صباح اليوم بعملية ادخال وإدارة بيانات المسجلين الجدد، تمهيدا لنشر سجل الناخبين الابتدائي للاطلاع والاعتراض امام الجمهور خلال الفترة من 7 إلى 9 أيلول المقبل في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية.