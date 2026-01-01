  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة لـ 87.2%

الخميس 20 أغسطس 2026 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن ارتفاع نسبة المسجلين في الضفة لـ 87.2%



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، أنها نجحت في رفع نسبة المسجلين للانتخابات التشريعية الى 87.2% ، وذلك بعد إضافة أكثر من 32 الف ناخب جديد الى سجل الناخبين، ليصبح عدد المسجلين في محافظات الضفة الغربية أكثر من مليون وستمائة وعشرون ألف ناخبا وناخبة، وهي نسبة مرتفعة جدا بالمقاييس المحلية والدولية.

وأكدت اللجنة أن الأرقام المعلنة تخص سجل الناخبين في محافظات الضفة الغربية، ولا تشمل المواطنين في قطاع غزة وحملة الهوية المقدسية، إذ إن حقهم في المشاركة في الانتخابات محفوظ دون الحاجة إلى التسجيل.

وأوضحت اللجنة أن حوالي 410 آلاف مواطن ومواطنة استعلموا عن تسجيلهم الكترونياً خلال فترة التسجيل، ما يعكس اهتماما بالغا من المواطنين للتأكد من تسجيلهم.

وجاء إعلان الأرقام عقب انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين مساء أمس الأربعاء، وفق جدول المدد القانونية المعلن للانتخابات التشريعية 2026.

وستشرع اللجنة ابتداء من صباح اليوم بعملية ادخال وإدارة بيانات المسجلين الجدد، تمهيدا لنشر سجل الناخبين الابتدائي للاطلاع والاعتراض امام الجمهور خلال الفترة من 7 إلى 9 أيلول المقبل في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية.

الأكثر قراءة اليوم

بينيت يقلب المشهد الإقليمي: ضرب إيران رداً على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة

نتنياهو: أبلغنا تركيا "لا تفعلوا".. وعندما لم تستمع حرصنا أن تفهم

استشهاد تسعة فلسطينيين وعشرات الاصابات في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء

بحضور دحلان.. الفصائل الفلسطينية تبحث الوحدة الوطنية والانتخابات وخروقات الاحتلال

فلوريدا: سقوط فيندمان وتقدم ووهاب رغم ملايين جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل

من غزة إلى دمشق.. إسرائيل وتركيا نحو حرب شاملة ..

مصر: اتصالات مع إيران ومبادرة مشتركة مع عُمان.. وندرس الانضمام إلى "تحالف البحر الأحمر"

الأخبار الرئيسية

من غزة إلى دمشق.. إسرائيل وتركيا نحو حرب شاملة ..

ترامب يعلن حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران.. وتهديدات قاسية لكل من يمدّها بطوق نجاة

IMG_6241

10 شهداء و25 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

غضب أوروبي متصاعد من مخطط الاستيطان في منطقة E1.. وعقوبات على اسرائيل تلوح في الأفق

بينيت يقلب المشهد الإقليمي: ضرب إيران رداً على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة