كورتيس تحطم الرقم العالمي في سباق 50 متراً ظهر بباريس

وكالات /سما/

باريس/سما- حقّقت المراهقة الإيطالية سارة كورتيس (19 عاماً) إنجازاً تاريخياً بتحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً ظهر للسيدات في بطولة أوروبا للألعاب المائية بباريس، الأربعاء 12 آب/أغسطس 2026.

سجّلت كورتيس، التي تدرس في جامعة فيرجينيا، زمناً قدره 26.63 ثانية خلال الدور نصف النهائي، متفوقة على الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسترالية كايلي ماكيون (26.86 ثانية)، الذي احتفظت به منذ تحقيقها إياه في بودابست بأكتوبر 2023. بات رقم كورتيس أول رقم قياسي عالمي يُسجل خلال بطولة أوروبا للألعاب المائية 2026.

دخلت السباحة الإيطالية المنافسات كإحدى أبرز المرشحات للتألق، بعدما سجلت رقماً قياسياً أوروبياً قدره 27.07 ثانية في بطولة سيتي كولي بروما في يونيو 2026. حظيت كورتيس أيضاً بإنجاز سابق يوم الثلاثاء 11 آب عندما حازت الميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة.

احتلت الروسية ألينا جايفوتدينوفا المركز الثاني في نصف النهائي برصيد 26.91 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق.

وتعتبر كورتيس من نجوم السباحة الصاعدة؛ فقد تأهلت إلى أولمبياد باريس 2024 وهي في السابعة عشرة من عمرها، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في سباق 50 متر حرة. وفي 2025، حقّقت إنجازاً آخر بتحطيرها الرقم القياسي الوطني الإيطالي في سباق 100 متر حرة، المسجل سابقاً باسم السباحة الأسطورة فيديريكا بيليجريني.

أما ماكيون، صاحب خمس ميداليات ذهبية أولمبية، فقد صنعت إنجازاً تاريخياً في 2023 عندما أصبحت أول سباحة تجمع الأرقام القياسية العالمية لسباقات 50 و100 و200 متر ظهر في الوقت نفسه، منذ بدء تسجيل الأرقام القياسية للمسافات القصيرة عام 1997. وفقدت ماكيون رقم 100 متر لصالح الأميركية ريغان سميث في يونيو 2024، ثم رقم 50 متراً لصالح كورتيس، لكنها لا تزال تحتفظ بالرقم العالمي لسباق 200 متر ظهر.

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