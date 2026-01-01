ترامب يعلن حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران.. وتهديدات قاسية لكل من يمدّها بطوق نجاة

وكالات /سما/

في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على طهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر الخميس إطلاق ما وصفها بـ"الحرب الاقتصادية الأكثر شدة في التاريخ" ضد إيران، متوعداً بفرض عواقب اقتصادية صارمة على أي دولة أو جهة تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه "تبعات اقتصادية وخيمة"، في خطوة تعكس توجهاً أمريكياً نحو تشديد العزلة الاقتصادية على طهران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران أضاعت، بحسب وصفه، فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، معلناً بدء "أقسى عملية اقتصادية" اتُّخذت ضد دولة في العصر الحديث، ومشدداً على أن الهدف هو وقف جميع القنوات التي تمكّن إيران من الالتفاف على العقوبات.

ووجّه ترامب رسائل تحذيرية إلى الدول والجهات التي يُشتبه في مساهمتها بدعم الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن عمليات تهريب النفط وتبادل العملات والتحويلات النقدية وشبكات الصرافة والشركات الوهمية وسجلات السفن المستخدمة للالتفاف على العقوبات "يجب أن تتوقف فوراً".

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي حذر من أن إيران قد تواجه عزلة اقتصادية "غير مسبوقة"، في مؤشر إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو تشديد الخناق المالي على طهران.

كما كشف ترامب أنه قرر وقف المحادثات التي كان يجريها كبار مبعوثيه مع إيران، بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية التي لم تحقق، بحسب قوله، أي نتائج ملموسة أو تقدم يُذكر.