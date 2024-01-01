أستراليا تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على مقتل عمال إغاثة بغزة..

وكالات /سما/

استدعت أستراليا، اليوم الخميس، السفير الإسرائيلي لديها "هليل نيومان"، احتجاجا على قرار جيش الاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي في مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزومي "زومي" فرانكوم وستة من زملائها في غارة جوية على قطاع غزة عام 2024.

وأعربت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن استيائها الشديد من القرار، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى المساءلة التي تتوقعها أستراليا، فيما طلبت من السفير الأسترالي لدى إسرائيل إبلاغ الجانب الإسرائيلي بموقف حكومتها مباشرة.

وقالت وونغ إن الحكومة الأسترالية علمت بالقرار قبل لحظات من إعلانه، وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، معتبرة توقيت الإعلان إهانة بالغة لعائلة فرانكوم وللعاملين في المجال الإنساني وللأستراليين.

وكانت فرانكوم من بين موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" (World Central Kitchen) الذين قتلوا في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت قافلتهم التي كانت تعمل على توزيع الغذاء والمياه في قطاع غزة في نيسان/أبريل 2024. وكان القتلى السبعة، إلى جانب فرانكوم، ثلاثة بريطانيين وأميركي-كندي وبولندي وفلسطيني.

وقالت وونغ إن فرانكوم جسدت أفضل ما في أستراليا، وإن عائلتها تستحق العدالة، مؤكدة أن القرار الإسرائيلي يقل كثيرا عن مستوى المساءلة التي تتوقعها بلادها.

وكان مقتل عمال الإغاثة أثار إدانات دولية واسعة ومطالبات بضمان حماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة.