الاحتلال يواصل تدمير المنازل :ارتفاع حصيلة شهداء شرطة غزة إلى 9 واغتيال مواطن بالنصيرات ..

غزة /سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ316، وسط تصاعد الاعتداءات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأدت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة إلى استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين، بينهم ثمانية من ضباط الشرطة الذين استشهدوا جراء قصف استهدف مقراً للشرطة في مدينة غزة ظهر الأربعاء.

ونعت وزارة الداخلية في غزة كوكبة من ضباط الشرطة الذين قضوا في القصف، وهم: العميد أيمن محمود جندية، مدير شرطة محافظة غزة المكلف، والعقيد أسامة هاشم الهجين، مدير العمليات، والعقيد فاتنة عبد الجبار السحار، مديرة إدارة الشرطة النسائية، إلى جانب عدد من الضباط الآخرين. كما استشهدت الطفلة دانا هيثم الجماصي (13 عاماً)، التي كانت من النازحين في محيط المقر المستهدف.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استشهد المواطن صبحي شحتوت إثر استهدافه من قبل طائرة إسرائيلية أثناء استقلاله دراجة نارية، ليلتحق بأفراد أسرته الذين استشهدوا خلال الحرب.

كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم قصفاً مدفعياً استهدف المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

حصيلة الضحايا

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبعة شهداء و23 مصاباً نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

ووفق الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر نحو 1,273 شهيداً، إضافة إلى 41,223 مصاباً، فيما وصل عدد شهداء عمليات انتشال الجثامين إلى 813 شهيداً.

أما منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقد ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 73,407 شهداء و174,335 مصاباً، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع.