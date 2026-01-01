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الانتخابات الاسرائيلية: الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تعلن رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية

الخميس 20 أغسطس 2026 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الاسرائيلية: الجبهة والتجمع والعربية للتغيير تعلن رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، رسميا، انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وقالت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك، إن هذه الشراكة تأتي انطلاقا من إدراكها لعمق التحديات والمخاطر الفاشية والعنصرية التي تستهدف وجودها وحقوقها وقضاياها العادلة، وإيمانا بأن مواجهتها تتطلب أوسع وحدة سياسية وانتخابية.

وأضافت أن مهمتها تتمثل في استثمار وزنها النوعي الجماعي وترجمته إلى تمثيل أقوى في الكنيست، يدافع عن كرامة المواطنين، ويضع مصلحة الشعب وثوابته الوطنية في المركز، ويحول إرادة جماهيره إلى قوة سياسية قادرة على إسقاط حكومة اليمين الفاشي ومشروعها القائم على التمييز والحرب والعدوان والهدم والجريمة.

وأكدت أن "وحدتنا هي سلاحنا الأقوى" لانتزاع الحقوق القومية والمدنية الجماعية، ومواصلة النضال من أجل التغيير والسلام العادل وإنهاء الاحتلال، ومن أجل مستقبل أفضل للشعب.

ودعت الأحزاب الثلاثة المواطنين إلى رص الصفوف والالتفاف الواسع حول القائمة المشتركة، والانطلاق بقوة وثبات نحو المعركة الانتخابية.

ويأتي البيان بعدما توصلت الأحزاب الثلاثة إلى اتفاق نهائي لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر 2026، ضمن قائمة مشتركة ثلاثية، وذلك بعد أيام من المفاوضات بينها، بمشاركة لجنة الوفاق ورؤساء سلطات محلية.

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