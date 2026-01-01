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لليوم الثاني عشر: مستعمرون يواصلون حصار منازل في قصرة جنوب نابلس

الخميس 20 أغسطس 2026 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الثاني عشر: مستعمرون يواصلون حصار منازل في قصرة جنوب نابلس



نابلس /سما/

واصل مستعمرون، اليوم الخميس، لليوم الثاني عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة، جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي، إن قوات الاحتلال وعددا من المستعمرين يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.

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