استطلاع القناة 13 : حزب آيزنكوت يتصدر المشهد بـ 26 مقعدا والليكود يرتفع إلى 23

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة (13) الإسرائيلية، اليوم، صورة جديدة للمشهد الانتخابي الإسرائيلي، حيث تصدر حزب "يشار" (مستقيم) برئاسة غادي آيزنكوت بحصوله على 26 مقعداً، يليه حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو بـ 23 مقعداً.

وأشار الاستطلاع إلى ارتفاع مقاعد الحزبين مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث كانا قد حصلا على 23 و21 مقعداً على التوالي (بحسب استطلاع سابق للقناة واستطلاع لصحيفة معاريف).

ويأتي هذا الارتفاع لليكود بعد الانتهاء الجزئي من تشكيل قائمته في أعقاب الانتخابات التمهيدية (البرايمرز)، فيما سجل حزب آيزنكوت قفزة لافتة في شعبيته أيضاً.

وبحسب النتائج، حصل تحالف "ياحد" (معا) برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد على 13 مقعداً، وحزب "الديمقراطيين" على 11 مقعداً، وحزب "يسرائيل بيتنو" (أفيغدور ليبرمان) على 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بباقي أحزاب اليمين، حصل حزب "عوتسما يهوديت" (إيتمار بن غفير) على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" على 8 مقاعد، و"شاس" على 7 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" (بتسلئيل سموتريتش) على 5 مقاعد. بينما حصل تحالف الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد.

سقوط أحزاب تحت نسبة الحسم وبيّن الاستطلاع فشل عدة أحزاب في تجاوز نسبة الحسم، أبرزها حزب "البيت الصهيوني - جنود الاحتياط" برئاسة حيلي تروبر ويوعاز هندل، الذي تهاوى إلى 1.6% بعد أن كان قد حصد 4 مقاعد في الاستطلاع السابق. كما فشل حزب "الوحدة" الجديد برئاسة جلعاد أردان ويولي إدلشتاين (1.2%)، و"أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس (1.8%)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (1.9%).

خريطة التحالفات على صعيد المعسكرات، توزعت المقاعد الأربعة التي خسرها تحالف تروبر وهندل بالتساوي على المعسكرين؛ حيث ارتفعت كتلة ائتلاف نتنياهو إلى 51 مقعداً (مقارنة بـ 49 سابقاً)، بينما وصلت كتلة معارضي نتنياهو إلى 69 مقعداً (مقارنة بـ 67)، من ضمنها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

رئاسة الحكومة وفي سؤال حول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، حافظ غادي آيزنكوت على صدارته بنسبة 47% (دون تغيير عن الاستطلاع السابق)، رغم ارتفاع تأييد نتنياهو بـ 4 درجات ليصل إلى 38%، فيما أجاب 15% بـ "لا أعرف".

أما في حال كانت المواجهة بين نفتالي بينيت ونتنياهو، فقد تقاربت النسب بشكل كبير، حيث رأى 43% أن بينيت هو الأنسب للمنصب، مقابل 42% لصالح نتنياهو.