رضا البهات.. رحيل طبيب وروائي مصري بعد صراع مع المرض

وكالات /سما/

المنصورة/سما- غيّب الموت صباح اليوم الثلاثاء الكاتب والروائي والطبيب المصري رضا البهات عن عمر ناهز 71 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركا خلفه نتاجا أدبيا متميزا امتد على مدى عقود.

أعلنت أسرة الراحل نبأ وفاته، وأشارت إلى أن مراسم تشييع الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمقابر الأسرة في مسقط رأسه بمدينة المنصورة، حيث استقبلت العائلة التعزيات من الأقارب والأصدقاء.

ونعى المخرج السينمائي عماد البهات، شقيق الراحل، هذا الفقد عبر منصة "فيسبوك"، قائلا: "رحل عن عالمنا فجر اليوم أخي الكاتب الكبير د. رضا البهات، بعد صراع طويل مع المرض. تتقبل العائلة العزاء عقب تشييع الجنازة بعد صلاة العصر بمقابر العائلة بالمنصورة.. دعواتكم للفقيد الغالي".

وجمع البهات، الذي وُلد عام 1955 في المنصورة، بين مهنتي الطب والأدب منذ بداية حياته المهنية، فتخرج من كلية الطب ليمارس الطب بموازاة شغفه بالكتابة والنشر الأدبي. ساهم عبر سنوات طويلة في الساحة الثقافية المصرية والعربية بنشر قصص قصيرة وعديد من المقالات الأدبية والفكرية في صحف ومجلات عربية ومصرية مختلفة.

ومن أبرز أعمال الراحل رواية "رائحة اليوسفي" الصادرة عام 1992، والتي نالت اهتماما ملحوظا من النقاد والقراء في الأوساط الأدبية، إضافة إلى روايته "شمعة البحر" الصادرة عام 2004، وروايته الأخيرة "ساعة رملية.. تعمل بالكهرباء" التي نُشرت عام 2014 وحملت إمضاء مميزة لكاتب جمع بين الحس الطبي والدقة الأدبية في صياغته الروائية.