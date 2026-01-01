السفارة الليبية بالقاهرة تتابع معالجة معوقات مرضى الأورام

وكالات /سما/

القاهرة/سما- بدأت السفارة الليبية في العاصمة المصرية تحركًا دبلوماسيًا لمتابعة أوضاع مرضى الأورام الليبيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية على حساب الدولة، بهدف معالجة العراقيل التي قد تعترض مسارهم العلاجي.

أشار السفير عبدالمطلب ثابت، القائم بأعمال سفير ليبيا لدى مصر والممثل الدائم لليبيا بجامعة الدول العربية، إلى أنه قاد اجتماعًا واسعًا يهدف لرصد الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المرضى خلال رحلتهم العلاجية والوقوف المباشر على أبرز التحديات التي تحول دون تلقيهم الرعاية بالشكل المطلوب.

وشمل الاجتماع بحث أوضاع المرضى داخل المؤسسات الطبية، مع مراجعة ملفاتهم العلاجية والإدارية والمالية، وتطوير آليات فاعلة للتعامل مع أي معوقات قائمة. وركّز النقاش على ضمان عدم توقف أي إجراءات متصلة بالعلاج أو احتياجات المرضى الأساسية.

أكد ثابت التزام السفارة بالمتابعة الميدانية المستمرة لأحوال المرضى، مع تعزيز التنسيق المباشر بين الجهات المسؤولة في الدولتين، بغية إزالة أي عقبات تعيق المسار العلاجي في أسرع وقت ممكن.

شدد السفير الليبي على أن السفارة ملتزمة بحماية حقوق المرضى الليبيين وتأمين حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة في ظروف ملائمة، خاصة وأن مرضى الأورام يتطلب وضعهم الصحي انتظامًا دقيقًا في العلاج وعدم أي تأخير في الإجراءات أو المواعيد الطبية المقررة.

يندرج هذا التحرك في إطار اهتمام السفارة بمتابعة أوضاع المواطنين الليبيين الموجودين في مصر للحصول على علاج متخصص، خاصة الحالات التي تتطلب رعاية طبية معقدة وبرامج علاجية طويلة الأمد، الأمر الذي يستوجب تنسيقًا مستمرًا بين جميع الأطراف ذات الصلة.

تشكل مصر محطة علاجية رئيسية للمرضى الليبيين الذين يسعون للعلاج خارج الحدود الوطنية، نظرًا لما تتمتع به المؤسسات الطبية المصرية من خبرات عميقة وموارد متقدمة في عدة تخصصات منها معالجة الأورام، إلى جانب القرب الجغرافي والروابط التاريخية والحضارية القوية بين البلدين.

تكتسب متابعة حالات مرضى الأورام بشكل خاص أهمية إنسانية كبيرة، لأن طبيعة هذه الأمراض تستلزم التزامًا صارمًا بمواعيد العلاج والفحوصات والمتابعة الطبية المنتظمة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى معالجة سريعة لأي عقبة إدارية أو مالية قد تؤثر في استمرار تلقيهم الرعاية.

أوضح السفير عبدالمطلب ثابت أن جهود المتابعة لن تقتصر على مراجعة الملفات الورقية فحسب، بل ستمتد إلى الميدان والتعاون المستمر مع الجهات المتخصصة، لضمان حل المشاكل الراهنة وعدم انعكاسها بأي شكل على المسار الصحي للمرضى.

أكد مندوب ليبيا الدائم بجامعة الدول العربية والسفير بالقاهرة أن الروابط بين ليبيا ومصر تتجاوز الحسابات السياسية والحكومية، وأن البلدين يجمعهما إرث تاريخي عميق الجذور.