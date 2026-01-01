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الفنان محمد صبحي

خبر : محمد صبحي يوضح: دخولي المستشفى لفحوصات دورية وليس للعلاج

الخميس 20 أغسطس 2026 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صبحي يوضح: دخولي المستشفى لفحوصات دورية وليس للعلاج



وكالات /سما/

القاهرة/سما- أوضح الفنان محمد صبحي أن دخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة صباح الثلاثاء 18 أغسطس كان بهدف إجراء فحوصات طبية روتينية، منفياً ما تناقلته بعض الشائعات بشأن تدهور حالته الصحية.

أشار صبحي إلى أن الفحوصات الطبية التي يُجريها تندرج ضمن برنامج فحوصات دورية ينفذها كل ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الفريق الطبي المعالج له أشاد بنتائج التقارير الطبية.

نشر الفنان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أوضح فيه أنه اضطر للرد على الشائعات بعد انتشارها على نطاق واسع وما سببته من قلق لدى المقربين منه. وقال صبحي: "أنا لا أحب أن أكبّر المواضيع كي تصبح ترند، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أتهرب، ما حدث تسبب في إزعاجي، وبعض المقربين لي أصيبوا بالذعر وظنوا أن حالتي الصحية بالفعل تدهورت".

أكد صبحي أن زيارته للمستشفى استغرقت حوالي ساعة واحدة فقط، وانتقد ممارسات نشر الشائعات التي لا تحقق سوى إثارة الجدل والقلق لدى أفراد أسرته وأصدقائه.

وعاد صبحي مؤخراً للعمل الفني عبر المسلسل الإذاعي "مرفوع مؤقتاً من الخدمة" المذاع على الإذاعة المصرية، بعد غياب امتد سنوات عن الشاشة الإذاعية.

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