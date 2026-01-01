أسبوع في جورجيا.. جدول سياحي شامل للاستكشاف والاستمتاع

وكالات /سما/

لا تُترك سبعة أيام من الإقامة في جورجيا للصدفة؛ فهي فرصة ذهبية لاستكشاف البلاد بعمق بلا استعجال، ومعايشة تنوعها الجغرافي والثقافي من أقصاه إلى أقصاه. يشمل هذا الجدول السياحي المناطق الأربع الأساسية التي يسهل الوصول إليها من العاصمة تبليسي: المدينة ذاتها مع أحيائها العريقة، ثم جبال القوقاز الكبرى عبر مدينة كازبيغي، وحقول كاخيتي الخضراء، وأخيراً الجنوب الغربي الغني بالعيون المعدنية والأديرة القديمة من خلال بورجومي وفاردزيا. هذا البرنامج يُعتبر الأمثل للزيارة الأولى إلى البلاد.

قَدِّم بخطوة ثابتة منفتح القلب، وذوّق مأكولات المائدة الجورجية الأصيلة، واسمح لكرم الضيافة الاستثنائي الذي يتسم به هذا البلد أن يعيد تشكيل تصوراتك حول السفر والاستكشاف. اليوم الأول مخصص للوصول والاستقرار: توجه إلى مقر إقامتك في البلدة القديمة أو حي فيرا، ثم انطلق في مساء الوصول برحلة سيراً على الأقدام عبر منطقة أبانوتوباني. هناك ستشاهد بخار المياه الكبريتية الساخنة يتصاعد من أسطح الحمامات ذات الأقبية المميزة، والشرفات الخشبية الملونة بالزخارف التقليدية، والكنائس المضاءة تتلألأ فوق المدينة وهي تنعكس على سماء الغسق. أنهِ الأمسية بعشاء بسيط في أحد المطاعم المحلية، واحفظ الاستكشافات الأعمق لليوم التالي.

اليوم الثاني يُكرّس بالكامل للبلدة القديمة ومحيطها. ابدأ صباحك بالصعود إلى قلعة ناريكالا لالتقاط الإطلالات البانورامية على المدينة بأسرها، ثم تجوّل عبر الكنائس التاريخية: كنيسة أنتشيسخاتي وكاتدرائية سيوني وكنيسة ميتيخي التي تقوم على جرف يطل على مياه نهر متكفاري. استكشف أيضاً الحي الأرمني في أفلاباري ببيوته المعمارية الفريدة. بعد الظهر، انتقل إلى شارع روستافيلي الفسيح، قلب تبليسي الحديثة، لزيارة المتحف الوطني الجورجي والاستمتاع بعمارة الشارع الراقية. أما المساء فيجب أن يكون بصحبة حمامات المياه الكبريتية: احجز غرفة خاصة لمدة ساعة واحدة، واغمر جسدك في مياه معدنية دافئة تبلغ حرارتها 38 درجة مئوية، وهي تجربة استرخاء لا تُنسى.

اليوم الثالث يأخذك غرباً من تبليسي نحو كنوز ثقافية متعددة. ابدأ من متسخيتا القديمة بزيارة كاتدرائية سفيتيتسخوفيلي المدرجة في قائمة اليونسكو، والتي شُيّدت في القرن الخامس الميلادي. بعدها، انطلق إلى دير جفاري من القرن السادس، الذي يقف على قمة تلة ويوفر مناظر بانورامية مذهلة على الوادي. في طريق العودة، توقف في مدينة غوري لزيارة متحف ستالين، وهو عرض معماري غريب يقدم نافذة على الذاكرة الجورجية في حقبة الاتحاد السوفياتي. ثم توجه إلى أوبليستسيخي، مدينة كهفية تقع على بُعد 10 كيلومترات من غوري، ويعود عمرها إلى حوالي 3 آلاف عام؛ كهوفها محفورة في الصخور الرملية الحمراء على حافة نهر متكفاري. عُد إلى تبليسي بحلول المساء.

اليوم الرابع يقودك شمالاً نحو أعلى القمم. انطلق في الصباح الباكر متجهاً إلى كازبيغي عبر الطريق العسكري الجورجي، وتستغرق الرحلة حوالي ثلاث ساعات. هذا الطريق بحد ذاته مغامرة: يمر عبر أودية عميقة وأبراج من العصور الوسطى وخزان جينفالي بمياهه الفيروزية الخلابة. توقف في مجمع قلعة أنانوري التاريخي لمدة 30 دقيقة قبل أن تمضي قدماً. بمجرد وصولك إلى كازبيغي، قم برحلة سيراً على الأقدام إلى كنيسة غيرغيتي، وهي مسيرة تستغرق ساعتين للصعود وساعة ونصف للنزول، وتكافئك بإطلالات جبلية لا تُضاهى. تناول الغداء من سمك السلمون الجبلي الطازج في البلدة المحلية. بالعودة، استمتع بانعكاس ضوء المساء على قمة جبل كازبيك الجليدية.

اليوم الخامس موجّه نحو الشرق عبر وادي ألازاني، أحد أشهر مناطق إنتاج النبيذ في جورجيا. خصص يومك لاستكشاف الطبيعة الخضراء والكروم الممتدة، وتناول الغداء في مطعم عائلي تقليدي كاخيتي يقدم أطباقاً محلية أصيلة. في فترة بعد الظهر، اتجه إلى سيغناغي، البلدة الساحرة المحاطة بالأسوار القديمة والمرتفعة فوق وادي ألازاني. تجوّل في شوارعها الضيقة المرصوفة بالحصى، وتأمل الإطلالات الشاسعة على الوادي والكروم البعيدة.

اليوم السادس هو الأطول والأكثر طموحاً. انطلق في الصباح الباكر جنوباً لرحلة مدتها ساعتان ونصف بالسيارة نحو الجنوب الغربي. يمر الطريق عبر مرتفعات ترياليتي قبل أن ينحدر إلى وادي بورجومي، وادٍ مليء بالغابات والينابيع المعدنية وحديقة عصرية تاريخية. توقف في بورجومي لمدة ساعة واستكشف مياهها المعدنية الغازية الشهيرة عالمياً، وتعرّف على ثقافة المنتجعات الصحية فيها. واصل السير إلى أخالتسيخي لزيارة قلعة راباتي الضخمة من العصور الوسطى، وقد خضعت لترميم واسع. ثم اتجه إلى فاردزيا، مدينة كهفية من القرن الثاني عشر محفورة في واجهة صخرية بركانية، وتضم مئات الكهوف والممرات والكنائس المزينة باللوحات الجدارية — وهي أحد أكثر المناظر الطبيعية روعة وإثارة في البلاد.

في صباح اليوم السابع، قبل مغادرتك، جرّب تجربة سوق دزيرتير بازار، سوق الأغذية الشهير في قلب تبليسي. هناك تستطيع شراء الحلويات الجورجية التقليدية (تشورتشيخلا)، والأجبان الطازجة، والتوابل المحلية لتصطحبها معك. بعد الظهر، إن سمح الوقت، زُر أحد الأماكن التي أعجبتك من جديد وستمتع بفنجان القهوة الأخير قبل التوجه إلى مطار تبليسي الدولي للمغادرة.