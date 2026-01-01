برابوس تكشف عن بودو كابريوليه بـ 1.24 مليون دولار

وكالات /سما/

كشفت شركة التعديل الألمانية برابوس عن نسخة مكشوفة من سيارتها الفاخرة بودو، المبنية على منصة أستون مارتن فانكويش، حيث تتميز بتصميم هيكل خارجي حصري مصنوع من ألياف الكربون، وتحديد الإنتاج بـ 77 وحدة فقط عالميًا.

يبدأ السعر من 1.077 مليون يورو (حوالي 1.242 مليون دولار أو 4.58 مليون درهم إماراتي)، مما يجعلها أغلى من نسخة الكوبيه ذات السقف الثابت بمقدار 77 ألف يورو. يُعزى هذا السعر المرتفع إلى عوامل متعددة أبرزها: الإنتاج المحدود للغاية، والقوة الاستثنائية البالغة 986 حصانًا، وإمكانيات التخصيص الكامل حسب رغبة العميل، وإعادة تصميم الهيكل بالكامل باستخدام مواد كربونية متطورة، بالإضافة إلى الحصرية المرتبطة بعلامة برابوس نفسها.

تتمتع بودو كابريوليه بسقف قماشي قابل للفتح والإغلاق في أقل من 15 ثانية، مما يوفر تجربة قيادة مفتوحة فريدة. تُعرض السيارة بخيارين تصميميين: الأول باللون الأسود مع سقف قماشي أسود ومقصورة بجلد Saddle Brown البني، والثاني بلون Silk Stone مع سقف بتدرج أسود ورمادي ومقصورة بألوان متناسقة مع الهيكل الخارجي.

تتصدر الواجهة الأمامية شبكة تهوية كبيرة مزودة بفتحات عمودية مميزة ومداخل هواء سوداء اللون، بجانب مصابيح أمامية حديثة التصميم. ويُعلج الهيكل الخلفي بمصابيح معقدة تضم عشرات وحدات LED الحمراء البارزة وتخرجات عادم متراصة الصفوف، مع جنوط قياس 22 إنش مزودة بإطارات بيريللي P Zero بمقاسات 285/30 أماميًا و335/25 خلفيًا.

يأتي التصميم الإيروديناميكي مع جناح مصنوع بالكامل من ألياف الكربون قابل للتحكم الإلكتروني. لا يقتصر دور الجناح على تحسين الثبات والقوة الضاغطة على الطريق، بل يتحول إلى مكبح هوائي فعّال عند الكبح الحاد بسرعات تتجاوز 140 كم/س.

تستمد السيارة قوتها من محرك V12 توين تيربو بسعة 5.2 لتر، يولد 986 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 1200 نيوتن متر متاحًا بين 2900 و5000 دورة في الدقيقة. ينقل ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات هذه القوة الهائلة إلى العجلات الخلفية.

تتسارع بودو كابريوليه من صفر إلى 100 كم/س في غضون 3 ثوان فقط، بينما تستغرق 8.5 ثانية للوصول إلى 200 كم/س و23.9 ثانية للوصول إلى 300 كم/س. حُددت السرعة القصوى إلكترونيًا عند 360 كم/س، وهي ذات السرعة المتاحة في نسخة الكوبيه.

تأتي بودو كابريوليه كتطور طبيعي للنسخة ذات السقف الثابت التي قدمتها برابوس قبل ثلاثة أشهر. تحتفظ المقصورة الداخلية على عدد من العناصر الأصلية من أستون مارتن فانكويش، مما يجمع بين الأناقة البريطانية الكلاسيكية والتعديلات الألمانية الحديثة في سيارة واحدة فريدة.

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