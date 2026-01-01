دودج تضيف لونًا أحمر داكنًا إلى تشارجر 2027

وكالات /سما/

أعلنت شركة دودج الأمريكية عن إدراج لون خارجي جديد ومتميز ضمن خيارات سيارة العضلات دودج تشارجر 2027، يحمل اسم "Red Oxide" ويمثل طلاءً أحمر داكنًا بدرجات تقترب من البرغندي والعنابي الغني مع لمعانات بنية أنيقة تتبدل قيمتها تبعًا لاتجاه الضوء وكيفية سقوط الأشعة على السطح.

يأتي هذا الطلاء الجديد مستعارًا بشكل مباشر من سيارة دودج دورانجو، ويهدف إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المشترين بتكلفة معقولة تصل إلى 695 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل حوالي 2,606 ريال سعودي، حيث سيكون متاحًا على جميع فئات سيارات تشارجر بغض النظر عما إذا كانت مزودة بمحركات البنزين التقليدية أو الأنظمة الكهربائية الحديثة.

استعرضت الشركة هذا الخيار الجمالي الجديد للمرة الأولى على سيارة تشارجر سكات باك خلال مشاركتها في حدث Woodward Dream Cruise المشهور عالميًا، وذلك إلى جانب عدد من الطرازات والاستعراضات المميزة الأخرى التي تعكس التطور المستمر لهذه العائلة من السيارات الرياضية الأمريكية.

يتيح الطلاء الجديد Red Oxide خيارًا إضافيًا للعملاء الراغبين في تمييز سياراتهم على الطريق دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة على حزم تعديل خارجي باهظة الثمن. هذه الإضافة تعكس استراتيجية دودج في الحفاظ على جاذبية سيارات العضلات من خلال توفير خيارات تخصيص متنوعة بأسعار تنافسية.

يتوفر طلاء Red Oxide على كافة خيارات المحركات المتاحة في أسطول تشارجر 2027، سواء محركات البنزين عالية الأداء أو النسخ الكهربائية الكاملة، مما يضمن إمكانية اختيار العملاء للون من غير الحاجة إلى التنازل عن أي من خيارات القوة والتكنولوجيا المتوفرة. هذا الجمع بين الخيارات الجمالية المميزة والأداء الهندسي المتقدم يعزز من موقع تشارجر كواحدة من أكثر السيارات الرياضية الأمريكية عملية وجاذبية في السوق العالمية.

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