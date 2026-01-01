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كرة القدم الآسيوية

خبر : تايلاند تبلغ نهائي بطولة آسيان بركلة جزاء حاسمة

الخميس 20 أغسطس 2026 06:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تايلاند تبلغ نهائي بطولة آسيان بركلة جزاء حاسمة



وكالات /سما/

بانكوك/سما- تأهل المنتخب التايلاندي إلى نهائي بطولة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» بعد تفوقه على سنغافورة بمجموع مباراتي الإياب والذهاب 4-3، رغم تعرضه للخسارة 1-2 في الشوط الثاني من لقاء الإياب الذي أقيم بانكوك الثلاثاء.

حسم المنتخب التايلاندي التأهل عبر ركلة جزاء سجلها لاعبه كاكانا كاميول في الدقيقة 61، بعد تعرض وانشاي جارونونجكران للعرقلة من ريهان ستيوارت. وأرسل كاميول الكرة إلى الزاوية العليا للمرمى بدقة، ليعادل نتيجة اللقاء مؤقتًا قبل أن يسجل ستيوارت مجددًا للضيوف بعد أربع دقائق.

في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بسنغافورة، حقق المنتخب التايلاندي فوزًا قاطعًا 3-1، ما أعطاه ميزة إضافية دخل بها مواجهة الإياب. افتتح هاريس ستيوارت التسجيل لسنغافورة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول برمية قوية من مسافة بعيدة، بينما أحرز اللاعب تيراساك بويفيماي فرصتين متتاليتين على القائم في المراحل الأخيرة من اللقاء سعيًا من تايلاند لإدراك التعادل، لكن دون جدوى.

قال المدرب أنتوني هدسون عقب المباراة: «أنا فخور باللاعبين للوصول إلى النهائي. إنه إنجاز كبير لمجموعة شابة ومزيج من عناصر مختلفة»، مضيفًا: «أشعر بالإحباط من الأداء الليلة. اعتقدت أننا قدمنا ما يكفي للحصول على التعادل على الأرجح».

تايلاند، المتوجة بلقب البطولة سبع مرات سابقًا، ستواجه في النهائي الفائز من مواجهة فيتنام وماليزيا. وتتقدم فيتنام حاملة اللقب 2-0 قبل مباراة الإياب المقررة بكوالالمبور الأربعاء، على أن تُلعب النهائيات بنظام الذهاب والإياب.

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