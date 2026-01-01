ستة عوامل في نمط الحياة قد تضيف 14 عاماً إلى العمر المتوقع

وكالات /سما/

أكدت الدكتورة فيديريكا أماتي، رئيسة قسم التغذية في إمبريال كوليدج لندن وكبيرة خبراء التغذية في مؤسسة "زوي"، أن تعديلات حياتية بسيطة يمكن أن تُحدث فارقاً جوهرياً في متوسط العمر المتوقع للإنسان، حيث قد تضيف ما يقارب 14 سنة للعمر.

أوضحت أماتي أن "طب نمط الحياة" يقوم على ستة أركان رئيسية: التغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي، وإدارة التوتر والضغوط النفسية، وتجنب المواد الضارة، والحفاظ على التواصل الاجتماعي الفعّال. وأشارت إلى أن هذا النهج الشامل يعمل كمكمِّل للعلاجات الطبية التقليدية، وليس بديلاً عنها، في الوقاية من الأمراض المزمنة ومعالجتها.

استندت أماتي في تأكيداتها على دراسة موسعة أجراها باحثون من جامعة هارفارد تابعوا خلالها أكثر من 123 ألف شخص على مدى 34 سنة. أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين التزموا بخمسة عوامل من هذه العوامل الصحية عند بلوغهم سن الخمسين حققوا عمراً متوقعاً أطول بحوالي 14 سنة للنساء و12.2 سنة للرجال، مقابل من لم يتبنوا أياً من هذه السلوكيات.

وأضافت أن دراسة أخرى بعنوان "EPIC-Norfolk" شملت أكثر من 20 ألف بالغ في بريطانيا، وأظهرت أن اتباع أربع سلوكيات صحية فقط ارتبط بفروق كبيرة وملحوظة في معدلات الوفيات، مما يؤكد الأثر الحقيقي للتغييرات البسيطة.

أوضحت أماتي أن هذه الستة عوامل تعمل على التأثير في عمليات حيوية متعددة الصلة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك صحة الأوعية الدموية، ومستويات السكر في الدم، والالتهابات في الجسم، والهرمونات، وتوازن ميكروبات الجهاز الهضمي. وأكدت أن تعديل العادات اليومية البسيطة يمكن أن يغيّر البيئة الحيوية التي تتطور فيها هذه الأمراض.

أعطت أماتي أهمية خاصة للنظام الغذائي كعنصر محوري في نمط الحياة الصحي، محذّرة من أن نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي يتناولها الناس تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة. وأشارت إلى أن المشكلة لا تقتصر على الخيارات الفردية، بل تعكس الأنظمة الغذائية السائدة التي تجعل الأطعمة غير الصحية متاحة وميسّرة.

أوضحت أماتي في سياق سابق أن تحسين النظام الغذائي وحده قد يضيف نحو 10 سنوات إلى العمر المتوقع، خاصة عند البدء في سن الأربعين. وقالت إن دراسة أجراها البروفيسور جون ماذرز بحثت تأثير الأنماط الغذائية الشائعة في المملكة المتحدة، وخلصت إلى أن التوافق مع الإرشادات الغذائية الموصى بها قد يضيف حوالي ست سنوات إلى العمر المتوقع.

وبينت أماتي أن الانتقال إلى نمط غذائي أكثر صحة، مثل النظام المتوسطي الذي يعتمد على الفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور، قد يرتبط بزيادات أكبر في متوسط العمر المتوقع. فاتباع هذا النمط ابتداء من سن الأربعين قد يضيف 10 إلى 11 سنة للعمر، بينما قد تبلغ الزيادة حوالي ست سنوات عند البدء في سن السبعين.

شددت أماتي على أن سن الأربعين ليست نقطة حاسمة نهائية، وأن تحسين النظام الغذائي يبقى مفيداً في مراحل عمرية مختلفة، حتى وإن اختلف حجم الفائدة المتوقعة باختلاف العمر.

بيّنت أماتي أن احتياجات الجسم الغذائية تتغير مع التقدم في السن، وأن مقاومة الإنسولين قد تزداد، مما يجعل الحصول على العناصر الغذائية الضرورية أكثر أهمية. وأشارت إلى أهمية البروتين لكبار السن، حيث يتراوح الاحتياج اليومي بين 0.83 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وقد يصل إلى غرام واحد لكل كيلوغرام في المراحل المتقدمة من العمر.

أوصت أماتي بضرورة الاهتمام الخاص بالتغذية والترطيب لدى المسنين، لأن سوء التغذية أو الجفاف قد تكون تبعاتهما أكثر حدة في هذه المرحلة. وعليه، دعت إلى تضمين الوجبات مصادر جيدة للبروتين النباتي، إلى جانب البيض والأسماك الدهنية، والاعتماد على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل الحساء واليخنات المحضّرة من الفاصوليا والعدس والحبوب الكاملة.

أكدت أماتي أن تحسين جودة الغذاء ينعكس بشكل مباشر وملموس على الصحة العامة وجودة الحياة مع التقدم في العمر، وأن الاستثمار في التغذية السليمة منذ الآن يحمل فوائد طويلة الأمد تتجاوز السنوات الإضافية للعمر لتشمل نوعية الحياة نفسها.