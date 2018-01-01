آبل تنقل iPhone X إلى قائمة المنتجات المتقادمة بعد ثماني سنوات

وكالات /سما/

نقلت آبل هاتف iPhone X إلى فئة المنتجات المتقادمة في التحديث الذي أجرته الشركة على قائمة دعمها في 13 من أغسطس، مما يشير إلى انتهاء دورة الدعم الرسمي للجهاز بالكامل بعد حوالي ثماني سنوات من إطلاقه. أضافت آبل إلى القائمة نفسها جهاز MacBook Pro مقاس 15 بوصة لعام 2018، حيث ينطبق عليه التصنيف نفسه.

يترتب على هذا التغيير توقف آبل ومراكز الخدمة المعتمدة لديها عن تقديم أي خدمات إصلاح أو توفير قطع غيار لهذين الجهازين، سواء داخل فترة الضمان أو خارجها. يختلف هذا عن تصنيف المنتجات القديمة، التي تحافظ على إمكانية إجراء الإصلاحات طالما قطع الغيار متوفرة. تصنف آبل منتجاتها ضمن المنتجات القديمة بعد مرور خمس إلى سبع سنوات على توقفها عن بيعها، ثم تنقلها إلى فئة المتقادمة بعد تجاوزها السبع سنوات، مع بقاء التوقيت الدقيق مرهونًا بتقدير الشركة.

يشار إلى أن وصول جهاز إلى فئة المنتجات المتقادمة لا يعني توقفه عن العمل، بل يقتصر تأثير هذا التصنيف على حالات الحاجة للإصلاح. سيضطر مالكو iPhone X إلى البحث عن مراكز خدمة خارجية أو الاعتماد على قطع غيار مستعملة أو مجددة في حال احتاجوا لإصلاح أجهزتهم. استثنت آبل حواسيب Mac المحمولة بشروط خاصة، حيث قد تظل مؤهلة لإصلاح البطارية فقط لمدة تصل إلى عشر سنوات من آخر تاريخ بيع للطراز، بشرط توفر القطع اللازمة، وهذا الاستثناء لا ينطبق على الهواتف.

توقفت آبل عن بيع iPhone X في سبتمبر 2018، ولم يعد الهاتف يتلقى تحديثات نظام iOS رئيسية جديدة منذ فترة، حيث بقي نظام iOS 16 في نسخته 16.7.16 آخر إصدار رئيسي يدعمه. أما حاسوب MacBook Pro 15 بوصة 2018، فانتهى دعمه البرمجي عند نظام macOS Sequoia بأحدث نسخة 15.7.7.

احتل iPhone X مكانة مهمة في سجل آبل، فقد كان أول هاتف من الشركة يعتمد تقنية التعرف على الوجه Face ID بدلًا من بصمة الإصبع، وأول آيفون بشاشة OLED. تخلى الهاتف عن الزر الرئيسي لصالح تصميم يغطي الشاشة بالكامل مع نتوء علوي صغير (Notch)، وهي تصميمات استمرت تؤثر على هواتف آبل اللاحقة، إلى جانب استخدام ظهر زجاجي وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

من جانبه، قدم جهاز MacBook Pro 15 بوصة 2018 أول ظهور لشريحة الأمان T2 من آبل، المسؤولة عن حماية بيانات بصمة الإصبع وإدارة الإقلاع الآمن للجهاز. لكن الجهاز ارتبط أيضًا بلوحة المفاتيح الفراشية (Butterfly) التي واجهت مشكلات في الموثوقية، مما دفع آبل إلى تشغيل برنامج إصلاح استمر حتى عام 2024. حدّثت آبل الطراز 15 بوصة عام 2019 قبل استبداله بطراز 16 بوصة في وقت لاحق من السنة ذاتها.

تُجري آبل تحديثات دورية على قوائم المنتجات القديمة والمتقادمة، حيث تنقل الأجهزة الأقدم تدريجيًا من فئة إلى أخرى عند تجاوزها المدة المحددة للدعم. شمل تحديث سابق إضافة MacBook Air 11 بوصة إلى قائمة المتقادمة، بينما انضمت أجهزة مثل iPhone 11 Pro وساعة Apple Watch Series 5 إلى فئة المنتجات القديمة.