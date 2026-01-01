باريس سان جيرمان يتوج بطل السوبر الأوروبية للمرة الثانية تواليًا

وكالات /سما/

سالزبورغ/سما- توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبية للموسم الثاني تواليًا، بعد انتصاره على أستون فيلا الإنجليزي بنتيجة هدفين لواحد، مساء الأربعاء 12 آب/أغسطس 2026، على ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورغ النمساوية.

افتتح الفريق الباريسي التسجيل عبر المهاجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 20، حيث أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك المرمى. وقبل نهاية الشوط الأول، نجح أستون فيلا في إدراك التعادل عند الدقيقة 45 من خلال مهاجمه الشاب برايان مادجو، الذي سدد من زاوية ضيقة عقب تمريرة هوائية من القائد جون ماكجين، ليصبح بذلك أصغر لاعب يسجل في تاريخ هذه البطولة بعمر 17 عامًا.

في الشوط الثاني، استعاد سان جيرمان تقدمه عند الدقيقة 61 عندما استقبل ديزيري دويه كرة بينية من زميله عثمان ديمبلي الذي دخل بديلًا، وسدد نحو الشباك. واحتسب الحكم الهدف صحيحًا بعد مراجعة تقنية الفيديو التي ألغت قرار تسلل أولي.

حافظ سان جيرمان على تقدمه حتى نهاية المباراة رغم محاولات أستون فيلا الضغط للعودة للمباراة. ودخل سان جيرمان البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 1-1، بينما شارك أستون فيلا كبطل الدوري الأوروبي بعد فوزه على فرايبورغ 3-0 في النهائي.

وتعد هذه النسخة ثاني توج متتالي لنادي باريس في السوبر الأوروبية، حيث حقق اللقب العام الماضي بعد تفوقه على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح 4-3 عقب تعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

اقرأ أيضًا: