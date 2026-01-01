  1. الرئيسية
  2. الصحة

الطقس والأرصاد

خبر : دائرة الأرصاد: موجة حرّ تضرب فلسطين حتى السبت بارتفاع حراري 4 درجات

الأربعاء 19 أغسطس 2026 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة الأرصاد: موجة حرّ تضرب فلسطين حتى السبت بارتفاع حراري 4 درجات



وكالات /سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تشهد البلاد موجة حرّ متواصلة خلال الأيام الأربعة القادمة، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة في جميع المناطق وارتفاع نسب الرطوبة.

بحسب التوقعات، يكون الطقس اليوم الأربعاء حارًا في المرتفعات الجبلية وشديد الحرارة في باقي الأنحاء، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وتشهد ساعات المساء والليل تحسّنًا نسبيًا حيث يصبح الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئًا في السهول والأراضي المنخفضة.

أما يوم الخميس، فينتظر أن يشهد ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة لتتجاوز المعدل السنوي بحدود 3 درجات مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة والرطوبة العالية. وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر ليصل الفائض الحراري إلى 4 درجات مئوية، وهي ذروة الموجة المتوقعة، قبل أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا يوم السبت لكنها تبقى مرتفعة بحدود 3 درجات عن المعدل الطبيعي.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين في مناطق أريحا والأغوار بصورة خاصة من أخطار موجة الحر، وأوصت بتجنب البقاء في أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحًا والرابعة مساءً. كما نبّهت إلى خطر اشتعال النيران في المناطق التي تزخر بالأعشاب الجافة، وحذّرت من مخاطر ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المُغلقة.

وأوصت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول المياه والسوائل للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب مضاعفات الجفاف خلال فترة موجة الحرّ.

اقرأ أيضًا:

#أريحا #دائرة الأرصاد الجوية #فلسطين #موجة حرارة #الطقس #درجات الحرارة #الصحة العامة #التنبيهات الجوية #الرطوبة #الأغوار

الأكثر قراءة اليوم

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

بينيت يقلب المشهد الإقليمي: ضرب إيران رداً على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة

الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تهديد ترامب بقصف سلطنة عُمان ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب

أيد اغتيالات إسرائيل في غزة ..سفير أمريكا في إسرائيل يصف أفعال المستوطنين بالإرهاب

أكثر من 100 منظمة أمريكية تطالب إدارة ترمب بالتدخل للإفراج عن الطالبة سما صافي

تحذير من كارثة وشيكة.. إسرائيل تدفع اقتصاد الضفة نحو الهاوية

الأخبار الرئيسية

استشهاد تسعة فلسطينيين وعشرات الاصابات في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في غزة.. وحماس تتهم نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء

بينيت يقلب المشهد الإقليمي: ضرب إيران رداً على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة

أيد اغتيالات إسرائيل في غزة ..سفير أمريكا في إسرائيل يصف أفعال المستوطنين بالإرهاب

توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة ..

طهران تقلب الطاولة: لا وقف لإطلاق النار.. بل نهاية كاملة للحرب