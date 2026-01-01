Sonic Frontiers تتخطى عتبة 5 ملايين نسخة مباعة عالميًا

وكالات /سما/

أعلنت شركة SEGA بتاريخ 18 آب/أغسطس 2026 عن وصول مبيعات لعبة Sonic Frontiers إلى 5 ملايين نسخة عبر أسواق العالم. تتوفر اللعبة على أنظمة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X|S وNintendo Switch وأجهزة الحاسب الشخصي.

تقدم Sonic Frontiers تجربة ألعاب من نوع الأكشن والمغامرات مع بيئة مفتوحة عالية السرعة. تدور أحداث اللعبة في أرخبيل يحمل اسم Starfall حيث يخوض اللاعبون مع شخصية سونيك رحلة استكشافية عبر جزر تضم آثار حضارة قديمة مفقودة، وسط مواجهات مع أعداء متنوعة وبيئات غامضة.

لقيت اللعبة استقبالًا إيجابيًا من اللاعبين على نطاق واسع منذ انطلاقها، حيث اعترفت الأوساط المتخصصة بتقديمها أفكارًا جديدة للسلسلة الشهيرة. نالت اللعبة جائزة التميز ضمن حفل Japan Game Awards 2023، وحصلت كذلك على تكريمات من PlayStation Partner Awards 2023 لمنطقة اليابان وآسيا.

واصلت SEGA دعم اللعبة عقب إطلاقها من خلال إصدار تحديثات برمجية مجانية كبرى وإضافات محتوى إضافي (DLC). تزامن ذلك مع حملات تخفيض دوري على الأسعار الرقمية وتعديل سياسات التسعير، إضافة إلى توسيع توفر اللعبة على منصات جديدة، وهي خطوات أسهمت في تنمية قاعدة اللاعبين والحفاظ على ديناميكية المبيعات.

قامت SEGA بإطلاق حملة تخفيضات رقمية جارية على متاجر PlayStation Store وNintendo eShop وSteam، تشمل Sonic Frontiers بجانب مجموعة من أشهر عناوين Sonic بأسعار مخفضة. أضافت الشركة أن النسخة الرقمية الكاملة من Sonic Frontiers – Definitive Edition أصبحت متاحة الآن على جهاز Nintendo Switch 2، بينما ستطرح نسختها الفيزيائية في 17 أيلول/سبتمبر 2026.

تتضمن النسخة الكاملة (Definitive Edition) جميع التحديثات المجانية الرئيسية الثلاثة التي أصدرتها الشركة سابقًا. وللاحتفاء بتجاوز اللعبة عتبة 5 ملايين نسخة، ستقدم SEGA عنصرًا تجميليًا خاصًا بتصميم حذاء شخصية Sonic من لعبة Sonic Adventure 2 لفترة محدودة في مناطق مختارة، وسيكون متاحًا اعتبارًا من 14 آب/أغسطس حتى 13 شباط/فبراير 2027.

أطلقت SEGA في الوقت ذاته حملة تسويقية شاملة بعنوان SEGA Publisher Sale – August 2026 تمتد لفترة محدودة عبر متاجر PlayStation Store وNintendo eShop وSteam، وتتضمن عروضًا خاصة على عدد من ألعاب الشركة المختلفة.

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