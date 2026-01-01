فعالية Symphony في Sonic Rumble Party.. محتوى موسيقي جديد حتى سبتمبر

وكالات /سما/

أعلنت شركة SEGA عن إطلاق فعالية Symphony داخل لعبة Sonic Rumble Party، وهي لعبة متوفرة على أجهزة الهواتف الذكية بنظامي iOS وAndroid، وكذلك عبر متجر Steam. وستستمر الفعالية المرتقبة حتى 9 سبتمبر من العام الحالي 2026.

يتضمن هذا الحدث داخل اللعبة مجموعة من المحتويات المستوحاة من عالم الموسيقى، وتشمل أزياء جديدة للشخصيات (Skins) ومرافقين (Buddies) بالإضافة إلى عناصر محتوى أخرى حصرية. ويستطيع اللاعبون الحصول على هذه العناصر من خلال إكمال تحديات معينة أو من خلال متجر Red Star Ring Shop، ما يتيح لهم الظهور في ساحات المعارك برتدائهم موسيقي مميز.

تقدم فعالية Symphony أيضًا نوعين من بطاقات الموسم، حيث يقدم كل منهما مكافآت متعددة ومختلفة للاعبين. وتشهد الفعالية عودة حزمتين كانتا متاحتين في السابق؛ الأولى تُدعى Reala Bundle وتتضمن زي Reala Skin ومهارة Paraloop، بينما تحمل الحزمة الثانية اسم NiGHTS Bundle وتضم زي NiGHTS Skin والمرافق Nightopian Buddy.

تدور أحداث لعبة Sonic Rumble Party في عالم ألعاب مصغر من ابتكار الشرير الدكتور إغمان (Dr. Eggman)، حيث يتنافس المشاركون باستخدام نسخ ألعاب مصغرة من شخصية سونيك وزملائه. وتتضمن اللعبة سباقات عبر مسارات معقدة ومليئة بالعقبات، ومواجهات ضد أعداء قويين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التحديات والمهام.

يمكن للاعبين فتح عدد كبير من الشخصيات الشهيرة من السلسلة خلال اللعب. وتدعم لعبة Sonic Rumble Party خاصية اللعب المشترك (Crossplay) بين أجهزة الحاسب الشخصي والهواتف الذكية، وهذا يسمح للمشاركين بخوض مباريات حية مباشرة مع لاعبين من مختلف أنحاء العالم.

تتمتع لعبة Sonic Rumble Party بمحتوى لعب غني يشمل وضعين رئيسيين متنوعين. وتجري جميع المنافسات داخل اللعبة عبر أكثر من 100 مرحلة مختلفة، من بينها مواقع مشهورة وأيقونية من سلسلة Sonic تاريخية مثل Green Hill وChemical Plant.

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